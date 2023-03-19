"Новая Почта" планирует до конца марта открыть еще 10 отделений в Польше

фото: нова пошта

Логистическая компания "Новая почта" до конца марта откроет 10 отделений в Польше (Nova Post Polska), увеличив общее количество отделений в стране до 30, а до конца июня - до 50.

Об этом рассказал CEO Nova Post Polska Дмитрий Вергун агентству "Интерфакс-Украина".

"До конца марта планируем открыть еще 10 новых. В частности в Ольштыне, Радоме, Кельце, Ополе, Ченстхове, Бельско-Бяле. Уже 27 марта откроются отделения в Еленя-Гура и Белосток. Таким образом, все 16 воеводств будут охвачены в июне", - сказал Вергун.

По его словам, до конца июня в Польше будет 50 отделений, в частности в среднесрочной перспективе в Варшаве появятся около 10 отделений, а до конца года будет 15.

Он добавил, что все отделения будут принимать отправления до 100 килограммов.

Добавляется, Всего с 3 октября компания запустила 20 отделений, в том числе 6 в Варшаве. Также компания получила официальный документ, который предоставляет ей официальный статус почтового оператора в Польше.

Напомним:

Украинская логистическая компания "Новая почта" откроет первое отделение Nova Post в Вильнюсе в понедельник, 20 марта.

Ранее сообщалось, что "Новая почта" планирует открыть собственные отделения в Германии и Румынии.

Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла отделение в польском Катовице - это 19 отделение Nova Post в Польше.

Украинская логистическая компания "Новая почта" в марте откроет первое отделение Nova Post в столице Литвы Вильнюсе.