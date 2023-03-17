Кабмин согласовал кандидата на должность нового гендиректора Оператора ГТС

Кабинет министров на заседании 17 марта согласовал кандидатуру Дмитрия Липпы на должность гендиректора "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ).

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Липпа ранее был гендиректором меткомбината "Каметсталь" (входит в холдинг "Метинвест" Ахметова-Новинского) - в декабре 2022 года он ушел с должности по собственному желанию.

Он руководил Каметсталью с момента создания нового юрлица на базе производственных мощностей Днепровского МК и Днепровского КХЗ в октябре 2021 года.

Также Кабмин согласовал кандидатуру Михаила Гаврилова на должность гендиректора "Запорожьеоблэнерго".

Напомним:

Ранее сообщалось, что набсовет "Магистральных газопроводов Украины" (МГУ) до сих пор не назначил нового гендиректора "Оператора газотранспортной системы Украины" ("ОГТСУ") - с момента увольнения предыдущего гендиректора прошло уже более пяти месяцев.

Предыдущий гендиректор "ОГТСУ" Сергей Макогон был уволен наблюдательным советом "МГУ" 16 сентября 2022 года.

Его сменил исполняющий обязанности гендиректора Павел Юзеф Станчак. До этого Станчак работал заместителем гендиректора "ОГТСУ" по вопросам развития и трансформации.

Наблюдательный совет "МГУ" объявил конкурсный отбор 25 ноября 2022 года. Дополнительная информация не была обнародована, в частности, сколько кандидатов подали заявки и когда будет завершен отбор.

Ранее список кандидатов на должность гендиректора "ОГТСУ" попал в СМИ. По данным источников "Экономической правды", в список претендентов вошли 19 кандидатов. Липпа тоже был в этом списке.

Согласно требованиям действующего законодательства кандидатура на должность руководителя "ОГТСУ" должна быть сначала согласована Кабмином, а уже потом назначена на должность решением наблюдательного совета "МГУ".

Экономическая правда