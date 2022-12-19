На должность директора Оператора ГТС подали заявки 19 кандитатов: кто в лонг-листе

Источники ЭП на рынке сообщили, кто попал в лонг-лист претендентов на должность гендиректора "Оператора ГТС" (ОГТСУ).

Согласно перечню, на конкурс на должность гендиректора ОГТСУ подали заявки 19 кандидатов.

Сейчас в лонг-лист попали:

Виктор Гладун - бывший глава нефтегазовой компании JKX.

Дмитрий Липпа - директор сервисного подразделения "Метинвеста".

Денис Гордиенко - бывший глава "Зорямашпроект".

Петр Чернышов - экс-президент "Киевстара".

Сергей Алексеенко - экс-глава "Укртрансгаза".

Олег Терлецкий - член наблюдательного совета "Укргидроэнерго".

Андрей Хоменко - директор дивизиона "Техническое обеспечение" в "Нафтогазе".

Максим Немчинов - бывший заместитель министра энергетики.

Валерий Шипоша - экс-директор "Донецкоблгаза".

Александр Горбунов - глава "Фактор энергогрупп".

Артем Компан - директор "ЙЕ Энергия".

Денис Фудашкин - директор по экономике и финансам в "Магистральных газопроводах Украины".

Ярослав Диковицкий - советник председателя правления "Магистральных газопроводов Украины".

Владимир Галущак - член наблюдательного совета Николаевской ТЭЦ.

Александр Бутенко - бывший руководитель департамента по работе с проблемными долгами "Нафтогаза".

Виталий Волынец - бывший советник руководителя "Нафтогаза".

Виктор Заец - глава департамента по охране и безопасности труда "Нафтогаза".

Сергей Елчуков - экс-исполняющий обязанности технического директора "Полтаваоблэнерго".

Михаил Заславский - заместитель мэра города Вишневое.

Напоминаем:

Компания "Магистральные газопроводы Украины", которая является акционером "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ), 25 ноября объявила конкурс на должность генерального директора ОГТСУ.

Для участия в открытом отборе претендент должен был прислать документы в компанию по подбору персонала Odgers Berndtson до 12 декабря.

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Новым директором Оператора ГТС Украины стал Павел Юзеф Станчак, он заменил на должности уволенного накануне Сергея Макогона.

Наблюдательный совет "Магистральных газопроводов Украины" в пятницу, 16 сентября, прекратил полномочия гендиректора Оператора ГТС Украины Сергея Макогона.

Экономическая правда