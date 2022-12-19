На посаду директора Оператора ГТС подали заявки 19 кандидатів: хто у лонг-листі
Джерела ЕП на ринку повідомили, хто потрапив до лонг-листа претендентів на посаду гендиректора "Оператора ГТС" (ОГТСУ).
Відповідно до переліку, на конкурс на посаду гендиректора ОГТСУ подали заявки 19 кандидатів.
Наразі у лонг-лист потрапили:
- Віктор Гладун - колишній очільник нафтогазової компанії JKX.
- Дмитро Липпа - директор сервісного підрозділу "Метінвесту".
- Денис Гордіенко - колишній очільник "Зорямашпроект".
- Петро Чернишов - екс-президент "Київстару".
- Сергій Олексієнко - екс-очільник "Укртрансгазу".
- Олег Терлецький - член наглядової ради "Укргідроенерго".
- Андрій Хоменко - директор дивізіону "Технічне забезпечення" у "Нафтогазі".
- Максим Немчинов - колишній заступник міністра енергетики.
- Валерій Шипоша - екс-директор "Донецькоблгазу".
- Олександр Горбунов - очільник "Фактор енергогруп".
- Артем Компан - директор "ЙЕ Енергія".
- Денис Фудашкін - директор з економіки та фінансів у "Магістральних газопроводах України".
- Ярослав Диковицький - радник голови правління "Магістральних газопроводів України".
- Володимир Галущак - член наглядової ради Миколаївської ТЕЦ.
- Олександр Бутенко - колишній керівник департаменту по роботі з проблемними боргами "Нафтогазу".
- Віталій Волинець - колишній радник керівника "Нафтогазу".
- Віктор Заєць - голова департаменту з охорони та безпеки праці "Нафтогазу".
- Сергій Елчуков - екс-виконуюяий обов'язки технічного директора "Полтаваобленерго".
- Михайло Заславський - заступник мера міста Вишневе.
Нагадаємо:
Компанія "Магістральні газопроводи України", яка є акціонером "Оператора ГТС України" (ОГТСУ), 25 листопада оголосила конкурс на посаду генерального директора ОГТСУ.
Для участі у відкритому відборі претенденти мали надіслати документи до компанії з підбору персоналу Odgers Berndtson до 12 грудня.
Новим директором Оператора ГТС України став Павел Юзеф Станчак, він замінив на посаді звільненого напередодні Сергія Макогона.
Наглядова рада "Магістральних газопроводів України" у п'ятницю, 16 вересня, припинила повноваження гендиректора Оператора ГТС України Сергія Макогона.
Економічна правда