На посаду директора Оператора ГТС подали заявки 19 кандидатів: хто у лонг-листі

Джерела ЕП на ринку повідомили, хто потрапив до лонг-листа претендентів на посаду гендиректора "Оператора ГТС" (ОГТСУ).

Відповідно до переліку, на конкурс на посаду гендиректора ОГТСУ подали заявки 19 кандидатів.

Наразі у лонг-лист потрапили:

Віктор Гладун - колишній очільник нафтогазової компанії JKX.

Дмитро Липпа - директор сервісного підрозділу "Метінвесту".

Денис Гордіенко - колишній очільник "Зорямашпроект".

Петро Чернишов - екс-президент "Київстару".

Сергій Олексієнко - екс-очільник "Укртрансгазу".

Олег Терлецький - член наглядової ради "Укргідроенерго".

Андрій Хоменко - директор дивізіону "Технічне забезпечення" у "Нафтогазі".

Максим Немчинов - колишній заступник міністра енергетики.

Валерій Шипоша - екс-директор "Донецькоблгазу".

Олександр Горбунов - очільник "Фактор енергогруп".

Артем Компан - директор "ЙЕ Енергія".

Денис Фудашкін - директор з економіки та фінансів у "Магістральних газопроводах України".

Ярослав Диковицький - радник голови правління "Магістральних газопроводів України".

Володимир Галущак - член наглядової ради Миколаївської ТЕЦ.

Олександр Бутенко - колишній керівник департаменту по роботі з проблемними боргами "Нафтогазу".

Віталій Волинець - колишній радник керівника "Нафтогазу".

Віктор Заєць - голова департаменту з охорони та безпеки праці "Нафтогазу".

Сергій Елчуков - екс-виконуюяий обов'язки технічного директора "Полтаваобленерго".

Михайло Заславський - заступник мера міста Вишневе.

Нагадаємо:

Компанія "Магістральні газопроводи України", яка є акціонером "Оператора ГТС України" (ОГТСУ), 25 листопада оголосила конкурс на посаду генерального директора ОГТСУ.

Для участі у відкритому відборі претенденти мали надіслати документи до компанії з підбору персоналу Odgers Berndtson до 12 грудня.

Новим директором Оператора ГТС України став Павел Юзеф Станчак, він замінив на посаді звільненого напередодні Сергія Макогона.

ВІДЕО ДНЯ

Наглядова рада "Магістральних газопроводів України" у п'ятницю, 16 вересня, припинила повноваження гендиректора Оператора ГТС України Сергія Макогона.

Економічна правда