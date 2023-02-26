Нового гендиректора Оператора ГТС до сих пор не назначили

Набсовет "Магистральных газопроводов Украины" (МГУ) до сих пор не назначил нового гендиректора "Оператора газотранспортной системы Украины" ("ОГТСУ") - с момента увольнения предыдущего гендиректора прошло уже более пяти месяцев.

Об этом говорится в дайджесте SOE Weekly для ЭП.

Предыдущий гендиректор "ОГТСУ" Сергей Макогон был уволен наблюдательным советом "МГУ" 16 сентября 2022 года.

Его сменил исполняющий обязанности гендиректора Павел Юзеф Станчак. До этого Станчак работал заместителем гендиректора "ОГТСУ" по вопросам развития и трансформации.

Наблюдательный совет "МГУ" объявил конкурсный отбор 25 ноября 2022 года. Дополнительная информация не была обнародована, в частности, сколько кандидатов подали заявки и когда будет завершен отбор.

Ранее список кандидатов на должность гендиректора "ОГТСУ" попал в СМИ. По данным источников "Экономической правды", в список претендентов вошли 19 кандидатов.

Согласно требованиям действующего законодательства кандидатура на должность руководителя "ОГТСУ" должна быть сначала согласована Кабмином, а уже потом назначена на должность решением наблюдательного совета "МГУ".