Новости 16 марта: НБУ сохранил учетную ставку, Украина и ЕС продлили транспортный безвиз

Об учетной ставке. Национальный банк Украины на заседании в четверг, 16 марта, ожидаемо принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25% - инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, но все еще высока.

О МВФ. Консультации Международного валютного фонда по Украине, предварительно, завершатся на этой неделе, детали новой программы могут стать известными на следующей.

О ЗАЭС. Позиция Украины относительно оккупированной РФ Запорожской АЭС не меняется, переговоры продолжаются, однако со стороны россиян пока нет конструктива в переговорах.

О транспортном безвизе. Украина и Европейский Союз продлили действие Соглашения о либерализации грузовых автоперевозок до 30 июня 2024 года.

О зерне. Россияне продолжают вывозить из Украины награбленное зерно, используя порт временно оккупированного Бердянска на Запорожье.

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