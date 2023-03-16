Ожидаем хорошие новости на следующей неделе: НБУ о переговорах с МВФ

Консультации Международного валютного фонда по Украине, предварительно, завершатся на этой неделе, детали новой программы могут стать известными на следующей.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в ответ на вопрос журналиста ЭП во время брифинга по монетарной политике.

По его словам, команда Нацбанка исполнила в полном объеме программу, с которой начинала свою часть в миссии МВФ.

"Нам удалось добиться значимого прогресса в наших договоренностях, в согласовании политик. И мы с оптимизмом смотрим на ближайшие несколько дней, в течение которых пройдут переговоры, согласование определенных деталей уже в виртуальном формате", - добавил он.

Пышный отметил, что представители МВФ должны выполнить часть своих задач в Вашингтоне. Соответственно, украинская команда будет готова к проведению этих консультаций уже в формате онлайн из Киева.

"Надеемся на финализацию нашей работы уже к концу этой недели. Верим в хорошие новости в начале следующей", – резюмировал он.

Напоминаем:

Миссия Международного валютного фонда завершила дискуссии с украинскими властями 8-15 марта в Варшаве по новой программе сотрудничества.

Экономическая правда