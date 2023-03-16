Переговоры о "нейтральности" ЗАЭС продолжаются, результата пока нет – Минэнерго

Позиция Украины относительно оккупированной РФ Запорожской АЭС не меняется, переговоры продолжаются, однако со стороны россиян пока нет конструктива в переговорах.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.

"Мы давно уже говорим и с МАГАТЭ, и с Рафаэлем Гросси об определенных параметрах соглашения о нейтральности на ЗАЭС, или нейтральной зоне на станции и вокруг. Позиция Украины не меняется - полная демилитаризация станции, выход всех военных формирований РФ, как бы они не назывались, вывод тяжелой военной техники, выид специалистов Росатома со станции.

И возможность нашему персоналу спокойно оперировать станцией и нести ответственность за ядерную и радиационную безопасность", - сказал Галущенко.

По его словам, гендиректор МАГАТЭ Гросси действительно пытается провести переговоры с россиянами, "дожать их к каким-то реальным шагам".

"Мы ему очень благодарны за это, мы это всячески поддерживаем, но переговоры пока продолжаются, и сказать, что есть результат, к сожалению, мы пока не можем", - подчеркнул министр.

По его словам, пока нет конструктива со стороны россиян относительно переговоров.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что для безопасной работы временно захваченной россиянами Запорожской АЭС есть жизнеспособное решение, которое требует международной поддержки.

Экономическая правда