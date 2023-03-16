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В Украине начали появляться вакансии для знатоков ChatGPT: условия и зарплаты

Четверг, 16 марта 2023, 16:50 - Анастасия Дячкина

Украинские работодатели стали искать кандидатов со знанием ChatGPT. Зарплаты предлагают от 9 тыс грн до 120 тыс грн.

Об этом идет речь в исследовании Work.ua.

По состоянию на 16 марта на платформе размещено 16 вакансий, где востребованы знатоки искусственного интеллекта.

Категории вакансий, в которых работодатели указывают на знания ChatGPT:

  • Маркетинг, реклама, PR;
  • ІТ, компьютеры, интернет;
  • СМИ, издательство, полиграфия;
  • Продажи, закупка;
  • Управление персоналом, HR.

Какие условия и зарплаты предлагают специалистам со знанием ChatGPT:

  • Lead Generation Manager, 9 000-17 000 грн – обязанности формирования cover letter, в том числе с помощью ChatGPT; Advanced English level в переписке или использовании AI — ChatGPT.
  • Контент-менеджер, 26 000-28 000 грн – SEO-оптимизация карточки товара с помощью ChatGPT.
  • Community Manager, SMM, 28 000 грн – написание контента с помощью ChatGPT.
  • Copywriter, 25 000-30 000 грн – работа с ChatGPT для оптимизации процессов и написания текстов.
  • SEO Specialist, 35 000 грн – плюсом будет работа с сервисами оптимизации контента с ChatGPT.
  • Clients Recruiter, 15 000-45 000 грн – предоставляют кандидату подписку на ChatGPT как профессиональный инструмент для работы.
  • Директор по маркетингу, 40 000-80 000 грн – должен использовать новинки технологий: ChatGPT, Midjourney и другие ИИ.
  • Project manager, 80 000-120 000 грн – знание ChatGPT будет преимуществом.

В целом, вакансий пока еще не очень много, но надо учитывать, что ChatGPT появился в Украине только месяц назад,

Напомним, ChatGPT официально появился в Украине 18 февраля 2023 года. С тех пор любой в Украине может воспользоваться услугами чат-бота, который работает на базе искусственного интеллекта.

Чат-бот понимает украинский и может на нем отвечать. Однако общаясь с ним на английском, можно получить более развернутые и корректные ответы.

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Экономическая правда

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