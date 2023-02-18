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ChatGPT теперь доступен в Украине - Федоров

Суббота, 18 февраля 2023, 10:46 - Экономическая правда
 
getty images

Чат-бот от стартапа OpenAI теперь доступен в Украине, однако не будет работать на временно оккупированных РФ территориях.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"ChatGPT теперь доступен в Украине. Команда Минцифры долго работала над этим решением - официальные письма, звонки и встреча с руководством", - говорится в сообщении. 

По словам министра, Украину исключили из списка стран, в которых заблокирован ChatGPT. Программа не будет работать только на временно оккупированных Россией территориях, чтобы ее не использовали для антиукраинской пропаганды. 

Однако по состоянию на утро субботы, 18 февраля, ограничения по использованию ChatGPT в Украине еще применяется.

Также читайте: Война чат-ботов. Как ChatGPT пошатнул гегемонию Google

Экономическая правда.

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