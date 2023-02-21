Искусственный эффект: как украинцы могут использовать ChatGPT

"Умный" чат от стартапа OpenAI, работающий на базе искусственного интеллекта, теперь доступен в Украине. Что он может и как им пользоваться? (укр)

18 лютого, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що ChatGPT від OpenAI став доступний й в Україні. З того дня будь-хто на підконтрольних українських територіях може скористатися послугами чат-бота, який працює на базі штучного інтелекту.

За перші дні стрічки новин та соціальних мереж заповнились історіями про досвід спілкування українців зі штучним інтелектом. Дехто запитував у ChatGPT, як він ставиться до Бандери та чий, на його думку, Крим.

Багатьох користувачів відповіді чат-бота розчарували, оскільки вони були далекі від реальності.

Особливо комічними стали відповіді на запитання про конкретних людей – у більшості випадків ChatGPT вигадував нереальні історії, переплітаючи біографії.

Проте не варто відразу списувати чат-бот до ролі іграшки на 15 хвилин. Як і будь-який інструмент, його потенціал розкривається за правильного використання.

Як зареєструватися в ChatGPT

ChatGPT доступний на офіційній сторінці організації-розробника – OpenAI, тому завантажувати його не потрібно. Наразі офіційного застосунку ще немає. Тому варто бути обережними при встановленні застосунків з аналогічною назвою, оскільки вони не є офіційними програмами OpenAI.

До того як OpenAI відкрила доступ до чат-бота українцям, користування ChatGPT в Україні нагадувало повноцінний квест, в якому були потрібні VPN, іноземні мобільні номери та багато маніпуляцій з браузером, щоб обійти блокування.

Зараз реєстрація для користування чат-ботом займає всього кілька хвилин. Спочатку потрібно створити обліковий запис, або використати вже існуючий в Google. Після цього необхідно вказати своє ім’я та прізвище і номер телефону, на який надійде SMS-повідомлення з кодом підтвердження.

У випадку, якщо повідомлення на мобільний телефон не приходить, слід натиснути кнопку повторного надсилання запиту у вікні реєстрації. Часто повідомлення з кодом надходить лише після повторного запиту.

Чи безкоштовний ChatGPT

Так, для користування чат-ботом не потрібно здійснювати жодних оплат. Проте OpenAI запустила платну підписку за 20 дол. Це так званий ChatGPT Plus.

Оформивши її, передплатники матимуть загальний доступ до чат-бота навіть у години пікового навантаження, пришвидшений час відповіді, а також пріоритетний доступ до оновлень і функцій.

Платна підписка наразі доступна тільки в Сполучених Штатах.

Як використовувати ChatGPT

Перед початком взаємодії з чат-ботом, розробники самі пояснюють переваги та недоліки ChatGPT. Нейромережа може пояснити простими словами квантові теорії, запропонувати ідеї святкування дня народження та навіть згенерувати програмний код.

Ще однією перевагою є й те, що чат-бот пам’ятає весь діалог з людиною. Це дозволяє будувати з ним взаємодію на більш контекстуальному рівні, з можливістю коригування відповіді штучним інтелектом.

Та попри всі його можливості, ChatGPT доволі часто помиляється. А ще він не володіє сучасним контекстом, оскільки навчався на масивах інформації до 2021 року. Тому, наприклад, його пояснення економічних проблем у світі будуть спиратись не на війну Росія проти України, а на пандемію.

Також варто розуміти, що чат-бот не підключений до інтернету. Він навчався на англомовних даних. Відповідно, трапляються випадки, коли на запити про людину англійською мовою ChatGPT надає інформацію, а українською – ні.

Попри те, що чат-бот розуміє українську і може нею відповідати. Спілкуючись з ним англійською мовою можна отримати розгорнутіші та правильніші відповіді.

Може пояснити складні речі простими словами

Як сам ChatGPT зазначає, його знання охоплюють різні сфери знань, включаючи науку, технології, історію, культуру, спорт, мистецтво та багато інших. Відтак його можна попросити пояснити наукові теорії так, щоб це зрозуміла навіть дитина.

Питання можуть бути різними – навіть найбільш філософськими. Перевага ChatGPT полягає в тому, що він може змінювати способи пояснення в залежності від запиту.

ChatGPT непогано креативить

Штучний інтелект від OpenAI також можна використовувати для мозкового штурму творчих ідей. Він може швидко запропонувати свої варіанти, або почати працювати з тим матеріалом, з яким до нього прийшли. Запити можуть бути максимально різними: від ідеї для стартапу до клички кота.

Також ChatGPT непоганий порадник. Він запропонує список фільмів на вечір за запропонованим жанром чи список літератури, щоб краще розумітись на середньовічній історії.

Робота з текстом

Однією з найсильніших сторін ChatGPT є його вміння працювати з текстом. Чат-бот може генерувати тексти відповідно до заданих тем та завдань. Наприклад, можна попросити його написати пост для Facebook-сторінки про основні навички керування часом і за кілька секунд отримати готовий текст.

Потім можна попросити ChatGPT поширити його в особистому блозі чи навпаки прибрати з Twitter, чи Instagram.

ChatGPT можна використовувати для створення будь-якого тексту: рекламний пост, художня оповідь чи есе та навіть вірші. Хороший текст не завжди згенерується з першого разу, але, даючи чат-боту чіткі завдання, його можна покращити до потрібного рівня.

Так, менеджер з продуктового дизайну Аммар Реші за допомогою ChatGPT написав дитячу книжку Alice and Sparkle і, використавши іншу нейромережу Midjourney, створив для неї ілюстрації. Так за два дні Реші з нуля створив книжку, яку тепер продає на Amazon.

Також ChatGPT може аналізувати тексти. Чат-бот перевірить роботу і вкаже на місця, які можна покращити. Крім цього, він може проробити план для статті чи резюмувати її.

Робота та ChatGPT

Напевно найбільш прагматичне використання ChatGPT є його допомога в низці робочих питань. Чат-бот здатен значно збільшити продуктивність, перебравши на себе написання планів робіт, технічну документацію, звіти, ділові листи.

Так, він повноцінно не напише листа, оскільки не володіє достатньо кількістю субʼєктивних знань щодо робочого контексту, але 80% його тексту при чіткому завданні здатен написати.

ChatGPT також успішно використовується для створення маркетингових кампаній та PR-стратегій. Він може бути консультантом з оптимізації бізнес-процесів чи допомагати з оцінкою бюджету та витрат, трафіку та очікуваного зростання.

Також штучний інтелект від OpenAI вміє писати код і може написати скрипт. Якісніші результати в нього виходять з простішими мовами програмування, типу Python.

Проте з цим слід бути обережним. Сайт запитань і відповідей для програмістів Stack Overflow вже заборонив публікувати відповіді, згенеровані ChatGPT, адже його пропозиції найчастіше були неправильними.

ChatGPT важливо сприймати саме як помічника, за яким потрібно перевіряти його роботу. Один із засновників OpenAI Сем Альтман неодноразово заявляв, що чат-бот може помилятись і є недосконалим.

Чат-бот може генерувати тексти з неправдивою інформацією. Тому сліпо довіряти йому не варто, оскільки він може давати правдоподібні відповіді, але за змістом це буде нісенітниця.