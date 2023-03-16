Путин снова попытался убедить крупный бизнес, что "в России лучше"

Президент РФ Владимир Путин на встрече с крупным бизнесом убеждал, что "в России лучше" и что "антироссийскими санкциями Европа наказала саму себя".

Об этом Путин заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет The Bell.

Так, российский диктатор утверждает, что в РФ открываются "огромные возможности практически для любого бизнеса".

"Те, кто остался здесь и реально работает, оказались умнее, энергичнее, эффективнее, чем те, кто уехали и дают советы нашим недоброжелателям", - заявил Путин.

"Я часто слышал, что там [на Западе] надежнее. А теперь? Мы все должны понимать, что здесь основа нашего существования", - утверждает президент РФ.

Он также утверждает, что инфляция в марте будет ниже 4% в годовом выражении, "то есть ниже, чем в Европе".

"Эта цифра в годовом сравнении - минимум, обусловленный скачком цен после начала военных действий: вскоре инфляция вырастет", - поясняет издание.

"Нам предсказывали спад потребительского сектора, но западные страны сами в полный рост столкнулись с такими же проблемами. Их руководители предлагают своим жителям вместо салата и помидоров перейти на репу. Репа - хороший продукт, но и за ней им придется обратиться к нам", - пытался убедить бизнес в том, что в РФ "лучше" Путин.

При этом о разовом сборе с бизнеса на финансирование войны диктатор не упомянул.

Перед речью российского президента это сделал министр финансов Антон Силуанов: государство хочет собрать 300 млрд рублей, а "предложения бизнеса об увеличении объема будут приветствоваться".

Как добавляет The Bell, совладелец "Альфа-групп" Герман Хан пришел на съезд РСПП. Хан был среди четырех акционеров "Альфы", с которых предлагал снять санкции Леонид Волков из ФБК и другие представители оппозиции.

Это вторая встреча Путина с крупным бизнесом после начала войны. Предыдущая была созвана в первый же день вторжения, 24 февраля. После этого подавляющее большинство ее участников оказалось под санкциями США и ЕС. Чиновники ЕС называли само по себе участие в той встрече критерием для попадания в санкционные списки.

Среди других участников - владельцы "Северстали" Алексей Мордашов, "Норникеля" Владимир Потанин, ММК Виктор Рашников, "Русснефти" Михаил Гуцериев, "Реновы" Виктор Вексельберг, "Русала" Олег Дерипаска, а также экс-владелец "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко.

Напомним:

В январе федеральный бюджет РФ был выполнен с дефицитом в 1,76 трлн рублей (около 25 млрд долларов), при этом нефтегазовые доходы составили 426 млрд рублей (более 6 млрд долларов), снизившись к январю 2022 года на 46%.

Подсакционный российский олигарх Олег Дерипаска заявил, что вследствие действующей экономической политики в России уже в 2024 году "не будет денег".

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Экономическая правда