Дерипаска о перспективах РФ: Денег не будет уже в следующем году

Олег Дерипаска Getty images

Подсакционный российский олигарх Олег Дерипаска заявил, что вследствие действующей экономической политики в России уже в 2024 году "не будет денег".

Об этом он сказал на Красноярском экономическом форуме, пишет "Интерфакс".

"Очень важно верховенство права и предсказуемости. Если мы будем каждый год или квартал менять правила игры, никто не будет верить: ни российские предприниматели, ни иностранные.

"Необходимо прекратить эти кабальные, из каменного века, "посадки" всех подряд неизвестно за что. Сделал человек экономический проступок, компенсировал его - пусть идет дальше работать", - заявил Дерипаска.

"Выбирать не приходится. Денег не будет уже в следующем году. Нам нужны будут иностранные инвесторы. А они будут смотреть, как российские инвесторы зарабатывают, какие у них условия. Если мы не создадим их, не обеспечим привлекательность нашего рынка, то мы так и будем мечтать", - признал олигарх.

Он добавил, что усиление присутствия РФ на рынках так называемых "дружественных" стран не будет простым процессом.

"Понятно, что нужно выходить на новые рынки дружественных стран. Это очень непросто. Другие правила игры. Если нормы ВТО в отношении российских предпринимателей не будут действовать, то нужно переходить на двусторонние соглашения. Будут проблемы с расчетами, санкционное давление будет серьезным", - сказал Дерипаска.