Дерипаска о перспективах РФ: Денег не будет уже в следующем году
Подсакционный российский олигарх Олег Дерипаска заявил, что вследствие действующей экономической политики в России уже в 2024 году "не будет денег".
Об этом он сказал на Красноярском экономическом форуме, пишет "Интерфакс".
"Очень важно верховенство права и предсказуемости. Если мы будем каждый год или квартал менять правила игры, никто не будет верить: ни российские предприниматели, ни иностранные.
"Необходимо прекратить эти кабальные, из каменного века, "посадки" всех подряд неизвестно за что. Сделал человек экономический проступок, компенсировал его - пусть идет дальше работать", - заявил Дерипаска.
"Выбирать не приходится. Денег не будет уже в следующем году. Нам нужны будут иностранные инвесторы. А они будут смотреть, как российские инвесторы зарабатывают, какие у них условия. Если мы не создадим их, не обеспечим привлекательность нашего рынка, то мы так и будем мечтать", - признал олигарх.
Он добавил, что усиление присутствия РФ на рынках так называемых "дружественных" стран не будет простым процессом.
"Понятно, что нужно выходить на новые рынки дружественных стран. Это очень непросто. Другие правила игры. Если нормы ВТО в отношении российских предпринимателей не будут действовать, то нужно переходить на двусторонние соглашения. Будут проблемы с расчетами, санкционное давление будет серьезным", - сказал Дерипаска.
Он также предложил вдвое сократить количество чиновников и сотрудников правоохранительных органов.
"Мы понимаем, что это серьезное бремя для экономики, у которой за счет санкций "гири висят". Слишком много этого госаппарата и госкапитализма. Нам нужно больше свободы", - отметил Дерипаска.
"Нам пора прекратить мечтать о каком-то особом месте России в мире и заняться своими делами. Госкапитализм "ГосГазМяс" - это путь в никуда. Раньше я думал, что зря ежегодно тратятся миллиарды, а сейчас вижу, что триллионы. Количество чиновников и силовиков нужно сократить в несколько раз", - резюмировал Дерипаска.
Напомним:
Украина национализировала заводы подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски общей стоимостью 10 миллиардов гривен.
Ранее Дерипаска заявлял, что "уничтожить Украину" было бы "колоссальной ошибкой", а предпосылок смены режима в России, по его словам, нет.
Дерипаска также считает, что на построение успешной экономики в России может уйти до 10 лет.
Экономическая правда