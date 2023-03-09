Стало известно, кто из россиян подписал письмо Боррелю с просьбой снять санкции ЕС с Фридмана

Бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов опубликовал список подписантов за вывод руководителей российской "Альфа-Групп" из-под европейских санкций.

Об этом Венедиктов написал в Telegram, опубликовав письмо от 14 октября 2022 года оппозиционного политика и соратника Алексея Навального, председателя правления Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

В письме, в частности, говорится о том, что "Альфа-Групп" является "уникальным примером" частного бизнеса в России, построенного с нуля, а в российских бизнес-кругах всегда считали компанию "наиболее прозападной бизнес-структурой".

Также указывается, что основатель "Альфа-Групп" Михаил Фридман известен либеральными взглядами и был другом Бориса Немцова, убитого в 2015-м. Также утверждается, что Фридман никогда не встречался с президентом России Владимиром Путиным с глазу на глаз, у него нет госнаград, он родился и вырос в Украине.

"В течение почти 30 лет Михаил Фридман и его бизнес-партнеры (Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен) были крупнейшими инвесторами в украинскую экономику (Альфа-Банк, Киевстар, Боржоми), а также инициаторами и донорами важнейших благотворительных проектов (AlfaJazzFest - ныне LeopolisJazzFest), Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" и многочисленных благотворительных проектов для украинской еврейской общины).

Вскоре после вторжения России, в первые дни войны, Михаил Фридман и его партнеры отправили 10 миллионов долларов США на поддержку украинских беженцев - деньги позже были использованы для оказания гуманитарной помощи в Буче, Гостомеле и других районах, пострадавших от российской агрессии.

Учитывая вышесказанное, мы не включили или не считали возможным включить господина Фридмана и большинство его бизнес-партнеров в наши предложения в санкционный список (ACF-6000), поскольку мы не считаем, что они каким-то образом связаны с режимом Путина или что они должны нести ответственность за его преступления", - говорится в письме.

"Единственным исключением является Петр Авен, один из бизнес-партнеров Михаила Фридмана, которого мы включили в ACF-6000 на основании того, что он присутствовал на встрече Путина с предпринимателями 24 февраля 2022 года (день начала войны). Путин пытался использовать эту встречу для распределения ответственности за войну, заставив крупнейших российских предпринимателей прикрывать друг друга, так сказать, сделав их соучастниками своих преступлений.

Однако за последние семь месяцев Петр Авен публично продемонстрировал свое решительное возмущение российской агрессией в Украине. Еще 27 февраля он вместе с семьей выехал из России, и с тех пор активно участвует в публичных и частных встречах (в Европе и США), во время которых выражал свою достаточно однозначную негативную позицию относительно политики президента Путина.

Учитывая вышеизложенное, мы считаем правильным устранение Михаила Фридмана (и его бизнес-партнеров Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева) из санкционных списков ЕС. По нашему мнению, это решение даст правильный сигнал другим российским бизнесменам, создав для них стимул вести себя аналогичным образом и публично осуждать Путина и его преступную войну, а также помогать Украине", - заявили подписанты письма.

Как сообщил Венедиктов, среди подписантов, кроме Волкова, также есть:

основательница телеканала "Дождь" Наталья Синдеева;

соосновательница телеканала "Дождь" Вера Кричевская;

публицист, писатель Альфред Кох;

оппозиционер Леонид Гозман;

журналист Сергей Пархоменко;

журналист Леонид Парфенов;

бизнесмен Евгений Чичваркин;

публицист, экономист Владислав Иноземцев.

"Я не автор письма. Я воришка, который украл его. Но судя по порядку подписей мы видим Волкова. Решение теперь, как я понимаю, за судом, а не за Еврокомиссией, хотя она может снять санкции. Оценить результаты пока не могу, но считаю персональные санкции, принятые вне состязательного порядка, неправильными", - заявил в комментарии РБК Венедиктов.

Тем временем Волков объявил, что "берет паузу" как председатель правления международного Фонда борьбы с коррупцией ACF (ФБК) из-за написанного им письма в ЕС с просьбой снять санкции с олигарха Фридмана.

"Это письмо было большой политической ошибкой. Хуже того, сделав это, я превысил свои полномочия - подписал его не в личном качестве, а от имени организации. Коллег я в известность не поставил, и, следовательно, тем самым их подставил", - заявил глава ФБК.

Напомним:

Российские оппозиционеры хотят, чтобы те, кто выступает против войны России в Украине, могли выйти из-под западных санкций, в частности такая просьба касается олигарха Олега Тинькова, который публично осудил вторжение и отказался от российского гражданства.

Леонид Волков, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, лоббирует среди европейских, британских и американских чиновников расширение санкций на 6 000 российских чиновников и пособников Кремля. Но, по его мнению, западные чиновники должны изложить четкие критерии того, как люди могут быть исключены из списка, в том числе путем осуждения войны и выплаты ущерба Украине.

По мнению Волкова, "конечная цель – остановить войну, а не наказать людей".

"Только при наличии стратегии выхода санкции будут эффективными. В противном случае людям некуда бежать, кроме как обратно в Москву, где они становятся еще более зависимыми от Путина. Им нужно представить четкий вариант: сделайте это и это – и санкции будут сняты", – считает он.

Волков заявил, что он сказал британским чиновникам, что они должны снять санкции с Тинькова как стимул для других российских олигархов порвать с Путиным.

В октябре Волков обратился к ЕС с просьбой исключить бизнесменов, которые осуждают войну и "не связаны с преступлениями, совершенными путинским режимом".

По его словам, санкции иногда "нацелены на бизнесменов, которые действуют с добрыми намерениями, часто просто потому, что они имеют российские паспорта, в то время как настоящие преступники, которые обогатились благодаря своим тесным связям с путинским режимом, в очередной раз остались безнаказанными".

Волков считает, что от санкций можно освободить миллиардера Михаила Фридмана и его партнеров по "Альфа-групп" – Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.

"Bloomberg" отмечает, что многие олигархи оспаривают правовые основания для включения их в западные санкционные списки, но ни один из них пока не добился успеха.

Экономическая правда