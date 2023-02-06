Нефтегазовые доходы РФ в январе упали почти на 50%
В январе федеральный бюджет РФ был выполнен с дефицитом в 1,76 трлн рублей (около 25 млрд долларов), при этом нефтегазовые доходы составили 426 млрд рублей (более 6 млрд долларов), снизившись к январю 2022 года на 46%.
Об этом пишет российское пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на данные Минфина РФ.
При этом расходы из федерального бюджета РФ в январе выросли на 59%, до 3,117 триллиона рублей.
А объем поступивших доходов составил 1,356 триллиона рублей, что на 35% ниже объема поступлений доходов в январе 2022 года.
В то же время нефтегазовые доходы составили 426 миллиардов рублей, что на 46% ниже показателей января прошлого года.
В Минфине РФ это объяснили "прежде всего снижением котировок цен на нефть марки Юралс и сокращением объемов экспорта природного газа".
Ненефтегазовые доходы составили 931 миллиард рублей (13 млрд долл) и снизились к январю 2022 года на 28%, "в основном благодаря сокращению поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль".
"По предварительной оценке объем расходов федерального бюджета в январе 2023 года составил 3 117 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 59%.
Ускорение финансирования расходов в начале 2023 года главным образом связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактируемым расходам. Это, в частности, позволит обеспечить более равномерное кассовое исполнение расходов федерального бюджета в течение 2023 года", - заявили в министерстве.
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Экономическая правда