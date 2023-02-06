В январе федеральный бюджет РФ был выполнен с дефицитом в 1,76 трлн рублей (около 25 млрд долларов), при этом нефтегазовые доходы составили 426 млрд рублей (более 6 млрд долларов), снизившись к январю 2022 года на 46%.

Об этом пишет российское пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на данные Минфина РФ.

При этом расходы из федерального бюджета РФ в январе выросли на 59%, до 3,117 триллиона рублей.

А объем поступивших доходов составил 1,356 триллиона рублей, что на 35% ниже объема поступлений доходов в январе 2022 года.

В то же время нефтегазовые доходы составили 426 миллиардов рублей, что на 46% ниже показателей января прошлого года.

В Минфине РФ это объяснили "прежде всего снижением котировок цен на нефть марки Юралс и сокращением объемов экспорта природного газа".

Ненефтегазовые доходы составили 931 миллиард рублей (13 млрд долл) и снизились к январю 2022 года на 28%, "в основном благодаря сокращению поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль".