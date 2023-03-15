Raiffeisen Bank обсуждает схему обмена активами со Сбербанком – СМИ

Руководство австрийского Raiffeisen Bank International обсуждало возможную схему обмена активами с российским Сбербанком, чтобы получить сумму выручки, которую RBI получил в России в 2022 году и не может вывести из-за ограничений российских властей.

Об этом пишет австрийское издание Falter со ссылкой на "конфиденциальный" документ с заседания правления RBI.

Сбербанк находится под санкциями, и часть его активов, в свою очередь, заморожена европейскими властями.

По данным издания, руководство Raiffeisen Bank International обсуждало идею передачи дивидендов, причитающихся от его российского бизнеса, Сбербанку в обмен на активы его европейской "дочки", Sberbank Europe, которая зарегистрирована в Австрии.

При этом, по данным газеты, речь идет о стоимости активов примерно €2 млрд - столько составляла чистая прибыль Райффайзенбанка в России в прошлом году.

Сбербанк может получить либо эти деньги, либо полностью "дочку" Raiffeisen Bank International в Беларуси - "Приорбанк", общая сумма баланса которого составляет тоже около €2 млрд, пишет Falter.

"Сбербанк России получает право требования дивидендов и/или субординированные кредиты от RBI или, альтернативно, Райффайзен Банк Беларусь", - цитирует Falter документ с заседания правления.

Внутри RBI секретный план получил кодовое название "Проект Красная птица" (Project Red Bird), пишет Falter.

По плану, RBI не получит активы Sberbank Europe напрямую в обмен на застрявшие дивиденды: для этого создадут компанию-посредника Red Bird, которой Сбербанк передает 100% своей доли в Sberbank Europe и все активы и обязательства.

Необходимость использования посредника газета связывает с вниманием Минфина США к RBI: Red Bird отведет юридические и экономические риски от Raiffeisen Bank International и передаст ему доходы от продажи активов Sberbank Europe, говорится в статье.

Поскольку Сбербанк находится под санкциями, транзакции с ним сильно ограничены, и правление RBI требует, чтобы подсанкционные банки "ни прямо, ни косвенно" не получили выгоду.

RBI в ответ на запрос Falter сообщил, что банк соблюдает все санкции, а любые сделки будут заранее согласовываться с властями и осуществляться только при наличии всех разрешений.

Возможность структуры сделки, о которой узнало издание, является лишь "теоретическими соображениями": нет ни сделки, ни конкретных шагов по реализации, заявила пресс-секретарь банка.

Напомним:

Санкционный орган США начал проверку в отношении Raiffeisen Bank International из-за его представительства в РФ, которое играет важную роль в экономике государства-террориста.

Российская "дочка" австрийского "Райффайзен Банк Интернациональ", который продолжает работать в РФ, в 2022 году заплатила в российский бюджет 559 млн евро, что в 4,8 раза больше, чем за весь 2021 год.

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Экономическая правда