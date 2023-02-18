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Санкционное ведомство США проверяет связанный с РФ бизнес Raiffeisen Bank

Суббота, 18 февраля 2023, 13:32 - Игорь Пилипив
 
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Санкционный орган США начал проверку в отношении Raiffeisen Bank International из-за его представительства в РФ, которое играет важную роль в экономике государства-террориста.

Об этом сообщает Reuters. 

Агентство отмечает, что получило ответ от банка о том, что в январе он получил запрос от Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) с просьбой "объяснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, которые осуществляет RB".

OFAC попросило Райффайзен предоставить подробную информацию о его рисках в России, на частично оккупированном Донбассе, в Украине и Сирии, в том числе о транзакциях и активности некоторых клиентов. В Банке ответили, что предоставят полную информацию тремя траншами, которые будут направлены в начале апреля, в мае и июне.

"Райффайзен глубоко интегрирован в российскую финансовую систему и является одним из двух иностранных банков в списке 13 "системно важных кредитных учреждений" российского центрального банка, что подчеркивает его важность для российской экономики, которая борется с масштабными западными санкциями", - говорится в сообщении. 

Самый жесткий санкционный инструмент в арсенале OFAC, известный как список SDN, замораживает активы, находящиеся в США, и запрещает американским компаниям и гражданам торговать с теми, кто попал в список, а также замораживает все долларовые платежи банка или физического лица.

Однако Reuters, ссылаясь на собственные источники среди американских чиновников, убеждает, что Вашингтон, как правило, неохотно прибегает к таким радикальным шагам.

Кроме того, OFAC может прибегать к менее строгим мерам, таким как взыскание штрафов и отправка писем-предупреждений за нарушение санкций.

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Напомним:

Глава НБУ Андрей Пышный призвал главу Европейского центрального банка Кристин Лагард способствовать выходу европейских банков с российского рынка.

США Raiffeisen санкции банк РФ
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