Райффайзен в 2022 году уплатил в российский бюджет почти в 5 раз больше налогов

Российская "дочка" австрийского "Райффайзен Банк Интернациональ", который продолжает работать в РФ, в 2022 году заплатила в российский бюджет 559 млн евро, что в 4,8 раза больше, чем за весь 2021 год.

Об этом свидетельствует финансовая отчетность Райффайзен Банк Интернациональ, опубликованная на сайте RBI.

Увеличение суммы налога на прибыль, который австрийский банк перечислил в бюджет страны-агрессора, связано с ростом доходов его российской "дочки". Так, по данным отчетности, в 2022 году российский Райффайзен получил 2,06 млрд евро прибыли, что в 4,34 раза больше, чем в 2021 году.

Как свидетельствуют данные отчетности, большинство доходов российского "Райффайзена" составили комиссионные. В общей сложности таким образом банк заработал чуть более 2 млрд евро. Для сравнения, в 2021 году комиссионные доходы банка составляли всего 420 млн евро. Процентные доходы российской "дочки" RBI в 2022 году составили 1,53 млрд евро (против 744 млн евро годом ранее).

Ранее в головном офисе RBI в ответ на запрос ЭП объяснили, что рост доходности их российской "дочки" связан с повышением курса российского рубля и комиссионными доходами, возникшими из-за валютных ограничений, введенных в России.

Кроме доходов, российский "Райффайзен Банк" увеличил еще и расходы, в том числе на поддержку персонала. Они выросли более чем в 2 раза: с 259 млн евро в 2021 году до 533 млн евро в 2022 году.

В общем, российская "дочка" обеспечила 54% всей чистой прибыли "Райффайзен Банк Интернациональ" за 2022 год и стала самым прибыльным бизнесом австрийской финансовой группы.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее ЭП уже писала, что австрийский "Райффайзен Банк Интернациональ" не только продолжает работать на российском рынке, но и предоставляет мобилизованным россиянам кредитные каникулы.

Также банк использует названия незаконно оккупированных Россией украинских территорий в своих официальных документах, а войну РФ против Украины называет "специальной военной операцией".

Подробнее о работе австрийского банка в стране-агрессоре читайте в материале ЭП: "Кредитные каникулы мобилизованным и сотни миллионов евро на войну Путина: почему Райффайзен до сих пор в России"