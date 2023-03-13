В США неожиданно закрыли еще один крупный банк - это может "ударить" по крипторынку

Американские регулятор закрывают Signature Bank, крупного кредитора в криптоиндустрии, в попытке сдержать распространение банковского кризиса.

Об этом пишет Bloomberg, CNBC со ссылкой на совместное заявление Минфина США, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию депозитов.

По словам собеседников Bloomberg, решение о закрытии банка стало неожиданностью для его менеджеров, которые узнали об этом незадолго до публичного объявления.

В пятницу банк столкнулся с массовым оттоком депозитов на фоне ликвидации крупного банка Silicon Valley Bank. собеседники агентства в банке говорят, что, несмотря на это, к воскресенью ситуация стабилизировалась.

Крах Signature Bank может вызвать серьезные проблемы для одной из отраслей технологической индустрии - криптовалютного сектора. Signature - крупнейший банк в криптоотрасли после Silvergate, который объявил о своей ликвидации на прошлой неделе. По данным FactSet, по состоянию на пятницу его рыночная стоимость составляла $4,4 млрд после 40% распродажи в этом году.

Клиенты уже начали заявлять о своих активах в банке. Coinbase Global Inc., крупнейшая криптовалютная биржа США, заявила, что по состоянию на вечер пятницы ее баланс в банке составлял 240 млн долларов.

Paxos Global заявила, что имеет 250 млн долларов, и что она "имеет страховку частных депозитов, которая значительно превышает наш денежный баланс и лимиты Федкорпорации по страхованию кредитов на один счет".

Банковские регуляторы заявили, что вкладчики Signature Bank будут иметь полный доступ к своим депозитам, подобно тому, как это сделали вкладчики обанкротившегося банка Силиконовой долины, чтобы обеспечить возврат своих денег.

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Напоминаем:

Федеральная резервная система США предоставит дополнительное финансирование, чтобы помочь банковской системе функционировать после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Банк Кремниевой долины (Silicon Valley Bank) стал крупнейшим банкротом в США за последние десять лет, после того, как его давняя клиентская база технологических стартапов забеспокоилась и начала забирать депозиты.