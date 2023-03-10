ВАКС продолжит рассмотрение изменения меры пресечения Коболеву в понедельник

Судья ВАКС не приняла решение об изменении меры пресечения экс-главе правления "Нафтогаза" Андрею Коболеву и продолжит рассмотрение в понедельник, 13 марта.

Об этом сообщила в Facebook юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы Коболева.

"Мы предоставили суду акт осмотра электронных писем секретаря наблюдательного совета "Нафтогаза" Марии Сухан с членом наблюдательного совета Амосом Хокштейном, юридическим советником Еленой Кучинской и других участников обсуждения премий.

Переписка подтверждает многоэтапность процедуры принятия решения Наблюдательным советом, ее открытость и вовлеченность значительного количества лиц. Она доказывает, что Андрей Коболев не выписывал премию сам себе, а в целом ее получил 41 человек", - заявили в "Миллер".

"Прокурор возражал относительно приобщения акта и копий писем, указывая на то, что для их получения должно быть предварительное разрешение суда. Однако кодекс четко указывает, что при избрании меры пресечения суд имеет право исследовать любые доказательства.

Учитывая это, следственная судья удовлетворила просьбу нашего адвоката Алексея Носова и приобщила их к материалам дела", - говорится в сообщении.

"Из переписки становится очевидно, что именно секретарь наблюдательного совета готовила проект заседания Комитета, в который включила вопрос назначения бонуса и согласовывала его именно с членами наблюдательного совета. Она же обратилась к Елене Кучинской для согласования юридических деталей.

Наблюдательный совет определил пул премии в 1% от выигрыша в Стокгольме и, учитывая чувствительность вопроса назначения премий, решил дополнительно согласовать назначенную правлением сумму премий для получателей. В свою очередь, мы готовы предоставить по запросу НАБУ копии архива почты за период, который охватывает сообщение о подозрении", - заявил адвокат Алексей Носов.

Напомним:

Специализированная антикоррупционная прокуратура требует изменить меру пресечения экс-главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву по делу о премиях - требует назначить меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативным правом внесения залога в 365 млн грн.

Прокурор САП обратился в суд с ходатайством НАБУ о применении к экс-главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву более строгой меры пресечения, поскольку за него не внесли залог в полном размере по предыдущему решению суда.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро не инициировали блокировку счетов экспредседателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, подозреваемого в незаконном получении более 229 миллионов гривен премии.

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