В САП объяснили, почему хотят изменения меры пресечения Коболеву

Прокурор САП обратился в суд с ходатайством НАБУ о применении к экс-главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву более строгой меры пресечения, поскольку за него не внесли залог в полном размере по предыдущему решению суда.

Об этом говорится в заявлении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"По состоянию на 7 марта 2023 года к прокурорам САП поступила информация о внесении 96 635 681 грн залога за бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Однако, заметим, что в соответствии с решением суда залог должен быть уплачен в полном размере на счета Государственной казначейской службы Украины не позднее 5 дней с момента провозглашения решения, то есть - до 06.03.2023.

Другое, в частности, частичное внесение средств, не является выполнением обязанностей, возложенных судом на подозреваемого", - заявили в САП.

"Несмотря на то, что решение суда не выполнено, прокурор САП обратился в суд с ходатайством НАБУ о применении к подозреваемому более строгой меры пресечения, а именно содержание под стражей с альтернативой внесения 365 млн грн залога (эквивалент 10 млн долларов США, что составляет лишь первый транш премии, которую по версии следствия незаконно получил подозреваемый)", - говорится в позиции прокуратуры.

Там добавили, что ни в одном из уголовных производств по ходатайству НАБУ/САП никакие счета (ни в украинских, ни в иностранных банковских учреждениях) Коболева не арестованы.

Напомним: