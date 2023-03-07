САП требует изменения меры пресечения Коболеву: арест с правом залога в 365 миллионов

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Специализированная антикоррупционная прокуратура требует изменить меру пресечения экс-главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву по делу о премиях - требует назначить меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативным правом внесения залога в 365 млн грн. Об этом сообщила в Facebook юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы Коболева. "Сегодня мы получили ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об изменении меры пресечения Андрею Коболеву. По решению суда, Коболев должен был внести залог в понедельник. Было собрано и уплачено ориентировочно половину залога от той суммы, которую установил суд. Точную сумму еще устанавливаем, ведь платил ее не наш клиент. Андрей тоже внес собственные средства, которые были доступны в период, определенный решением суда. Будучи под следствием, Коболев выполняет все требования суда: сдал паспорта, частично внес залог, сообщал прокурорам о передвижении. Однако прокуратура требует назначить меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативным правом внесения залога в размере 365 млн грн. Ждем дату заседания суда первой инстанции о целесообразности изменения меры пресечения Андрею Коболеву", - говорится в позиции юристов Коболева. Адвокат Коболева Алексей Носов добавил, что это ходатайство в среду, скорее всего, пойдет в суд. "Только что вместе с Андреем Коболевым прибыли по вызову в НАБУ. Детектив вручил нам ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и альтернативу в виде залога 365 миллионов. Приложения к ходатайству снова в 3х томах.

Предварительно, это аналогичное ходатайство тому, что подавала сторона обвинения после сообщения о подозрении. Есть ли изменения в тексте и в доказательствах, сообщим после анализа.

Скорее всего завтра это ходатайство пойдет в суд. Готовимся к рассмотрению", - написал Носов.

"Только что получил новое ходатайство. НАБУ требует от ВАКСа изменить меру пресечения в виде залога на содержание под стражей. При этом, для того чтобы выйти из СИЗО по мнению детективов, я должен уже уплатить не 229 млн. грн., а чуть более 365 млн. грн.

Таким образом, по мнению НАБУ 229 млн. - это не справедливая сумма! Кроме того, в случае уплаты залога, на меня должен быть возложен ряд обязанностей, как то не отлучаться с места жительства, сдать на хранение паспорта (в т.ч. и национальный паспорт гражданина Украины), а также носить браслет. Будет новый суд", - отреагировал сам Коболев.

Он также сообщил о том, что собраны и внесены на казначейский счет более 106 миллионов гривен - почти половина от того, что требовалось по последнему решению суда.

Напоминаем:

18 января НАБУ и САП сообщили Коболеву о подозрении в присвоении более 229 млн. грн. в 2018 году.

По данным НАБУ, Коболев незаконно насчитал себе 261 млн грн на основании решения наблюдательного совета о выплате ему премии за экстраординарные достижения. Эта выплата была частью премий, начисленных руководству компании в мае 2018 года за историческую победу "Нефтегаза" над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде.

23 января 2023 года ВАКС отказался удовлетворить ходатайство детектива НАБУ о заключении под стражу Коболева.

Судья решил, что сторона обвинения не смогла доказать, что Коболев злоупотреблял служебным положением и ввел в заблуждение наблюдательный совет "Нафтогаза", чтобы выплатить себе премию в размере, которая выходила за пределы, установленные действующим законодательством.

Кроме того, суд не увидел риска в том, что Коболев может пытаться покинуть Украину или препятствовать следствию.

31 января САП обжаловала решение ВАКС.

1 марта Апелляция ВАКС отменила предварительное решение суда о признании необоснованным ходатайство САП о заключении под стражу бывшего председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева и назначила залог в 229 млн грн.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро не инициировали блокировку счетов экспредседателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, подозреваемого в незаконном получении более 229 миллионов гривен премии.

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