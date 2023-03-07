В САП заявили, что непричастны к блокированию счетов Коболева, он - связывает это с "делом о премии"

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Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро не инициировали блокировку счетов экспредседателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, подозреваемого в незаконном получении более 229 миллионов гривен премии. Об этом сообщает пресс-служба САП. "Заметим, что вопреки распространенной в некоторых СМИ информации, по состоянию на сегодняшний день никакие счета подозреваемого суд не арестовывал в этом уголовном производстве. Также, сейчас со стороны НАБУ и САП отсутствуют какие-либо инициативы по блокированию счетов подозреваемого, которые препятствовали бы ему использовать имеющиеся у него финансовые активы", - говорится в сообщении. Сам Коболев называет это заявление САП манипулятивным. Бывший топ-менеджер НАКа поделился скринами сообщений от Сбербанка об аресте счетов "на основании постановления исполнительной службы". Также Коболев заявил, что до сих пор не получил официального ответа на причины и основания ареста счетов. В интервью Forbes он говорит, что связывает арест счетов с уголовным делом против него.

"…Но нужно понимать, что в Украине это дело называется коррупционным. Хотя по сути она такова не является. Коррупция – это когда чиновник получил взятку. Что точно не мой случай.

Банк производит регулярный мониторинг всех своих клиентов и видит: Коболева обвиняют в коррупции. Это основание для банка заблокировать счета и начать разбираться", - рассказал экс-чиновник.

"В Украине мои счета были заблокированы еще до моего приезда. Финмониторинг без объяснения причин запретил все расчеты на 30 дней. Единственная причина таких действий – это уголовное дело. Это для меня был один из признаков, что ситуация серьезная", - добавил он.

Также в САП отметили, что по состоянию на 7 марта Коболев не внес залог в размере более 229 млн грн, примененный Апелляционной палатой ВАКС 1 марта в качестве меры пресечения.

"В соответствии с решением суда, подозреваемый должен был внести средства в течение 5 дней с момента провозглашения решения, то есть до 06.03.2023, и обязывался сообщить об этом детективу/прокурору.

Однако по состоянию на 07.03.2023 информация о внесении залога в установленном судом размере так и не поступила в орган досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

18 января НАБУ и САП сообщили Коболеву о подозрении в присвоении более 229 млн. грн. в 2018 году.

По данным НАБУ, Коболев незаконно насчитал себе 261 млн грн на основании решения наблюдательного совета о выплате ему премии за экстраординарные достижения. Эта выплата была частью премий, начисленных руководству компании в мае 2018 года за историческую победу "Нефтегаза" над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде.

23 января 2023 года ВАКС отказался удовлетворить ходатайство детектива НАБУ о заключении под стражу Коболева.

Судья решил, что сторона обвинения не смогла доказать, что Коболев злоупотреблял служебным положением и ввел в заблуждение наблюдательный совет "Нафтогаза", чтобы выплатить себе премию в размере, которая выходила за пределы, установленные действующим законодательством.

Кроме того, суд не увидел риска в том, что Коболев может пытаться покинуть Украину или препятствовать следствию.

31 января САП обжаловала решение ВАКС.

1 марта Апелляция ВАКС отменила предварительное решение суда о признании необоснованным ходатайство САП о заключении под стражу бывшего председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева и назначила залог в 229 млн грн.

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