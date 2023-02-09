Главные новости на ЭП за 9 февраля: версия ChatGPT

ЭП в рамках эксперимента попросила ChatGPT проанализировать свою ленту и определить пять главных новостей дня. Среди новостей четверга 9 февраля чат-бот от OpeanAI выбрал пять главных и объяснил свой выбор.

Великобритания и США ввели санкции против 7 российских киберпреступников

ChatGPT считает, что введение санкций против российских киберпреступников со стороны Великобритании и США свидетельствует о важности международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью. Это также подчеркивает растущее беспокойство угрозой, которую представляет такая преступная деятельность.

Японский технологический гигант Toshiba получил предложение о выкупе за $15 млрд

Чат-бот уверяет: это значительное событие в технологической индустрии, поскольку речь идет об одной из крупнейших японских технологических компаний, и результат предложения о выкупе может иметь последствия для деятельности компании, а также для более широкого технологического сектора.

Disney уволит более 7000 работников в рамках сокращения расходов на $5,5 млрд

Как объясняет ChatGPT - новость является важной, поскольку она подчеркивает текущие вызовы, с которыми сталкиваются компании, особенно в индустрии развлечений, из-за продолжающейся пандемии COVID-19. Увольнения могут иметь последствия для пострадавших работников и их семей, а также для экономики в целом.