Главные новости на ЭП за 9 февраля: версия ChatGPT
ЭП в рамках эксперимента попросила ChatGPT проанализировать свою ленту и определить пять главных новостей дня. Среди новостей четверга 9 февраля чат-бот от OpeanAI выбрал пять главных и объяснил свой выбор.
Великобритания и США ввели санкции против 7 российских киберпреступников
ChatGPT считает, что введение санкций против российских киберпреступников со стороны Великобритании и США свидетельствует о важности международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью. Это также подчеркивает растущее беспокойство угрозой, которую представляет такая преступная деятельность.
Японский технологический гигант Toshiba получил предложение о выкупе за $15 млрд
Чат-бот уверяет: это значительное событие в технологической индустрии, поскольку речь идет об одной из крупнейших японских технологических компаний, и результат предложения о выкупе может иметь последствия для деятельности компании, а также для более широкого технологического сектора.
Disney уволит более 7000 работников в рамках сокращения расходов на $5,5 млрд
Как объясняет ChatGPT - новость является важной, поскольку она подчеркивает текущие вызовы, с которыми сталкиваются компании, особенно в индустрии развлечений, из-за продолжающейся пандемии COVID-19. Увольнения могут иметь последствия для пострадавших работников и их семей, а также для экономики в целом.
Инфляция в крупнейшей экономике еврозоны неожиданно замедлилась в январе
Здесь чат-бот утверждает, что инфляция в еврозоне дает представление о текущей экономической ситуации в регионе и более широкое влияние инфляции на экономику и население в целом. Замедление темпов инфляции может иметь положительное влияние на экономику, например, снижение цен для потребителей, но также может указывать на глубинные экономические проблемы.
Компания Alphabet потеряла $100 млрд рыночной стоимости из-за ошибки своего чат-бота с искусственным интеллектом.
В новости о своем конкуренте ChatGPT подчеркивает потенциальные риски, связанные с использованием искусственного интеллекта, и влияние ошибок ИИ на финансовые показатели компании. Потеря рыночной стоимости, которую понесла компания Alphabet, является значительной и служит напоминанием о необходимости для компаний тщательно взвешивать риски и преимущества технологии искусственного интеллекта.
От редакции: ChatGPT учился на данных до 2021 года и не обладает актуальным контекстом, однако его способность к анализу все равно впечатляет.