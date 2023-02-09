Alphabet потеряла $100 миллиардов рыночной стоимости из-за ошибки своего ИИ чат-бота

Alphabet Inc, материнская компания Google, потеряла 100 млрд долл капитализации после того, как ее новый чат-бот Bard в рекламе предоставил неправильный ответ, что указало на недостаточную протестированность.

Об этом сообщает Reuters, журналисты которого первыми заметили ошибку в рекламном ролике.

Акции Alphabet упали на 9% во время торгов с объемами, однако во время послеторгов несколько отбили потери. В прошлом году акции компании потеряли 40% своей стоимости, но с начала этого года выросли на 15%, без учета потерь в среду.

Ошибка в рекламе Bard, чат-бота на основе искусственного интеллекта, была обнаружена непосредственно перед презентацией компании Google.

Alphabet разместил в Twitter короткое GIF-видео с работой Bard, пообещав, что чатбот поможет упростить сложные темы, но вместо этого сервис предоставил неточный ответ.

В рекламе Bard получает вопрос: "О каких новых открытиях космического телескопа Джеймса Уэбба я могу рассказать своему девятилетнему ребенку?" Bard дает несколько ответов, среди которых - о том, что с помощью телескопа были сделаны самые первые снимки планет за пределами Солнечной системы Земли, или экзопланет. Однако первые снимки экзопланет были сделаны Очень большим телескопом Европейской южной обсерватории (VLT) в 2004 году, что подтверждено НАСА.

"Это подчеркивает важность строгого процесса тестирования, который мы начинаем на этой неделе с нашей программой Trusted Tester", - сказал представитель Google. "Мы объединим внешние отзывы с нашим собственным внутренним тестированием, чтобы убедиться, что ответы Bard соответствуют высоким стандартам качества, безопасности и основаны на реальной информации".