Инфляция в крупнейшей экономике еврозоны неожиданно замедлилась в январе 

Инфляция в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, в январе замедлилась до 9,2% и оказалась ниже, чем ожидалось.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на Федеральное статистическое агентство Германии.

Так, уровень инфляции снизился до 9,2% в январе с 9,6% в декабре. В то же время агентство не предоставило подробностей о причинах изменения или о том, как были учтены государственные субсидии для потребителей за энергоносители. Согласно опросу Reuters, экономисты ожидали роста инфляции до 10% по итогам января.

Из-за технической проблемы публикация январских инфляционных данных была отсрочена, что, по словам агентства, было связано с изменением базового года для расчетов на 2020 год.

Это означало, что Евростат, статистическое агентство ЕС, должен был оценить рост цен в крупнейшей экономике Европы, чтобы рассчитать инфляцию для всей еврозоны. На Германию приходится около четверти всех ценовых данных, используемых для расчета инфляции в еврозоне.

Любое изменение в показателях еврозоны за январь может изменить представление о том, насколько быстро снижается ценовое давление в регионе, и изменить ожидания относительно того, когда Европейский центральный банк прекратит повышать процентные ставки.

Вычисление немецкой инфляции осложняется ролью государственных субсидий, призванных смягчить влияние повышения цен на энергоносители на домохозяйства. В декабре страна оплатила счета за газ большинству немецких домохозяйств. Это была единовременная выплата, а значит в январе потребительские счета за энергоносители снова выросли.