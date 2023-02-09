Японский техногигант Toshiba получил предложение о выкупе за 15 миллиардов долларов
Японская технологическая корпорация Toshiba получила предложение о выкупе компании за 15 млрд долларов от консорциума во главе с японской частной инвестиционной компанией Japan Industrial Partners. Сделка может стать крупнейшей в стране.
Об этом пишет Financial Times.
"Если выкуп, возглавляемый Japan Industrial Partners, будет одобрен советом директоров и акционерами Toshiba, это станет завершением восьмилетней саги, которая поставила 147-летний промышленный конгломерат на грань краха.
В своем заявлении в четверг Toshiba сообщила, что получила окончательное предложение о приобретении от JIP, которая объединилась с группой финансовых услуг Orix, Chubu Electric, производителем микросхем Rohm и другими японскими компаниями", - пишет газета.
В Toshiba отметили, что "оценят предложение и продолжат действовать в интересах акционеров и других заинтересованных сторон компании".
При этом Toshiba отказалась комментировать детали предложения, о котором впервые сообщила газета Nikkei. JIP, Chubu Electric и Rohm отказались от комментариев. Компания Orix заявила, что рассматривает возможность инвестирования в Toshiba, но добавила, что окончательное решение еще не принято.
Источники, близкие к сделке, рассказали, что предложение JIP оценивается в 2 трлн иен ($15 млрд) и было подано после того, как фонд получил обязательства от банков по предоставлению кредитов на общую сумму 1,4 трлн иен.
"Toshiba вступила в затяжную борьбу с инвесторами-активистами после бухгалтерского скандала в 2015 году и финансового кризиса. После того, как акционеры компании отклонили ее первоначальный план разделить компанию на три части, Toshiba весной прошлого года начала принимать заявки на покупку.
Возможность приобрести одну из самых известных японских компаний в частную собственность привлекла внимание многих крупнейших мировых частных инвестиционных компаний, таких как Bain Capital и CVC, но в октябре Toshiba в конце концов предоставила JIP статус приоритетного участника торгов", - пишет FT.
Хотя руководство Toshiba, казалось, поддерживало JIP, переговоры с фондом затянулись на месяцы, поскольку он столкнулся с трудностями в получении финансовых обязательств от японских банков, говорят собеседники.
Ранее JIP уже покупал активы у таких групп, как Sony и Olympus, но фонд не имеет опыта покупки целой компании такого размера, как Toshiba.
Поддержка акционеров будет иметь решающее значение для того, чтобы последнее предложение JIP было принято. В прошлом году Toshiba назначила двух новых членов правления из числа инвесторов-активистов Elliott Management и Farallon Capital и пообещала провести честный и прозрачный процесс торгов.
Экономическая правда