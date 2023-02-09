Японский техногигант Toshiba получил предложение о выкупе за 15 миллиардов долларов

Японская технологическая корпорация Toshiba получила предложение о выкупе компании за 15 млрд долларов от консорциума во главе с японской частной инвестиционной компанией Japan Industrial Partners. Сделка может стать крупнейшей в стране.

Об этом пишет Financial Times.

"Если выкуп, возглавляемый Japan Industrial Partners, будет одобрен советом директоров и акционерами Toshiba, это станет завершением восьмилетней саги, которая поставила 147-летний промышленный конгломерат на грань краха.

В своем заявлении в четверг Toshiba сообщила, что получила окончательное предложение о приобретении от JIP, которая объединилась с группой финансовых услуг Orix, Chubu Electric, производителем микросхем Rohm и другими японскими компаниями", - пишет газета.

В Toshiba отметили, что "оценят предложение и продолжат действовать в интересах акционеров и других заинтересованных сторон компании".

При этом Toshiba отказалась комментировать детали предложения, о котором впервые сообщила газета Nikkei. JIP, Chubu Electric и Rohm отказались от комментариев. Компания Orix заявила, что рассматривает возможность инвестирования в Toshiba, но добавила, что окончательное решение еще не принято.

Источники, близкие к сделке, рассказали, что предложение JIP оценивается в 2 трлн иен ($15 млрд) и было подано после того, как фонд получил обязательства от банков по предоставлению кредитов на общую сумму 1,4 трлн иен.