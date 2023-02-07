Новости 7 февраля: Укрэнерго на один день снимет ограничения на свет, Марченко получила подозрение из-за финансирования РФ

О свете. По всей Украине с 8 февраля будут изменены лимиты потребления: по каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений, а в остальные дни возможны изменения в привычных графиках отключений.

О Марченко. Служба безопасности ликвидировала схему подпольного финансирования российский силовых структур через компании, принадлежащие Оксане Марченко, жене подозреваемого в госизмене экс-нардепа Виктора Медведчука

О Днепре. Городской совет Днепра совместно с НАБУ отсудили аэропорт у бизнесмена Игоря Коломойского: впереди еще кассационный суд, но "аэропорт уже вырван из рук" Коломойского.

О лампах. Программа замены ламп накаливания на LED заработала в городах и поселках городского типа, до этого она ограничивалась только областными центрами

О резервах. На 1 февраля международные резервы Украины составили 29,92 млрд долл, что свидетельствует о росте на 5% в январе прежде всего благодаря международной помощи

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Национализация имеет "Сенс". Что с банком Фридмана и когда он перейдет в руки государства

Последний крупный банк россиян в Украине - Альфа-банк - мог стать государственным еще в конце 2022-го года, но что-то пошло не так. Как в НБУ планируют воплотить в жизнь этот план.