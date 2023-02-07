Мерія Дніпра спільно з НАБУ відсудили аеропорт у Коломойського – Філатов

Міська рада Дніпра спільно з НАБУ відсудили аеропорт у бізнесмена Ігоря Коломойського: попереду ще касаційний суд, але "летовище вже вирвано з рук" Коломойського.

Про це повідомив у Telegram мер Дніпра Борис Філатов.

"Кілька місяців тому ми оголосили, що мерія Дніпра спільно з НАБУ відсудили аеропорт у Коломойського. Утім, ті, хто знається на тонкощах юриспруденції, особливо в нашій країні, і ще більш особливо - на "юриспруденції" Ігоря Валерійовіча, були сповнені скепсисом щодо цього результату.

Тоді всі казали, що треба чекати апеляції, перш ніж рішення набере сили. Тепер - після всіх судових суперечок, "хвороб" самих суддів, численних переносів засідань та інших дивних див, ми виграли цю справу", - написав Філатов.

"Зараз можу сподіватися, що Коломойський більше не паразитуватиме на аеропорті міста.

І хоча попереду ще касаційний суд, переконаний, що наше летовище вже вирвано з його рук", - додав він.

Нагадаємо:

У вересні 2022 року Дніпровський окружний адміністративний суд скасував компанії "Галтера" Ігоря Коломойського право експлуатації Дніпропетровського аеропорту.

Співрозмовник Forbes у НАБУ тоді підтвердив таке рішення суду.

"Очевидно, що у компанії Коломойського буде можливість оскаржити це рішення", - писало видання.

У 2009 році Фонд держмайна продав 94,572% акцій авіакомпанії "Дніпроавіа" ТОВ "Галтера". У результаті авіакомпанією через "Галтеру" володіє група "Приват" Коломойського, зазначало "Інтерфакс-Україна".

"Літаки "Дніпроавіа" пізніше було передано авіакомпанії Windrose ("Роза Вітрів", Київ), яка здійснювала більшу частину польотів в аеропорту.

Раніше у 2020 році Північний апеляційний господарський суд відмовив ФДМУ у задоволенні його позову до ТОВ "Галтера" про розірвання договору купівлі-продажу 94,6% акцій авіакомпанії "Дніпроавіа" від 28 серпня 2009 року", - писало видання.

Економічна правда