Міжнародні резерви України зросли на 5% у січні: причини

На 1 лютого міжнародні резерви України становили 29,92 млрд дол, що свідчить про зростання на 5% у січні передусім завдяки міжнародній допомозі.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

У січні на динаміку міжнародних резервів впливали передусім надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

Зокрема, на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 4 3 млрд дол: 3,3 млрд дол від ЄС, 1 млрд дол від США, 71,6 млн дол від продажу валютних держоблігацій). Надходження від міжнародних партнерів компенсували чистий продаж валюти Національним банком для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку.

Натомість уряд виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 65 млн дол (59,0 млн дол перед Світовим банком, 5 млн дол – виплати за валютними ОВДП, решта – борг перед іншими міжнародними кредиторами).

Також вплив мали операції Національного банку на валютному ринку. У січні регулятор продав з резервів 3,1 млрд дол та викупив до резервів 28,5 млн дол. Отже, чистий продаж валюти знизився порівняно з груднем 2022 року на близько 100 млн дол до 3 ,1 млрд дол.

Такий обсяг інтервенцій, який несуттєво зменшився відносно грудня, з боку попиту зумовлений впливом значних бюджетних видатків наприкінці 2022 року, а з боку пропозиції – поєднанням сезонного чинника (зниження експортних надходжень на початку року) та наслідків повномасштабної війни на економічну діяльність експортерів.

Крім того, на зміну обсягу резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют. Так, у січні за рахунок переоцінки вартість фінінструментів зросла на 225,7 млн дол.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,7 місяця майбутнього імпорту