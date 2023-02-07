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Обмін старих ламп на LED став доступний в містах та смт

Вівторок, 7 лютого 2023, 15:54 - Анастасія Жарикова

Програма заміни ламп розжарювання на LED запрацювала в містах та селищах міського типу, до цього вона обмежувалась лише обласними центрами.

Про це повідомили пресслужба "Дії" та Укрпошти.

"Вже від сьогодні, 7 лютого програма ЄС та Уряду по заміні ламп розжарювання на енергоощадні реалізується додатково ще у понад 1300 міських відділеннях Укрпошти (без урахування майже 900 відділень в обласних центрах, де лампи можна обміняти з 30 січня)", - йдеться в повідомленні

Однак у Дніпропетровській та Донецькій областях послуга запрацює з 9 лютого. До кінця місяця лампи отримають навіть найменші села.

Українці обміняли вже 1,4 млн старих ламп на нові. Найактивніше послугою користуються у:

  • Києві
  • Дніпрі
  • ​​Львові

Нагадуємо:

За перший тиждень роботи програми обміну ламп розжарювання на LED у відділеннях Укрпошти українці обміняли перший мільйон своїх старих ламп.

Дія Укрпошта електроенергія
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