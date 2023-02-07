Дело о неуплате налогов: суд арестовал все банковские счета Полтавского ГОКа Жеваго

На все банковские счета Полтавского горно-обогатительного комбината, входящего в группу Ferrexpo бизнесмена и бывшего народного депутата Константина Жеваго, наложен арест.

Об этом сообщила пресс-служба Ferrexpo.

Счета были арестованы в соответствии с определением Шевченковского районного суда Киева. Также были остановлены все расходные операции с денежными средствами, за исключением расходных операций по уплате налогов, сборов и других налоговых платежей в государственный бюджет.

Решение было принято по ходатайству Офиса генпрокурора в рамках расследования по уклонению компанией от уплаты рентных платежей.

В компании заявили, что это оказывает чрезмерное давление на предприятие и ставит под угрозу выплату заработной платы более 7,5 тыс. сотрудников компании и подрядных организаций, которая была запланирована на вторник, 7 февраля.

В настоящее время ЧАО "Полтавский ГОК" принимает все необходимые меры для того, чтобы в судебном порядке разблокировать банковские счета компании, которые используются для выплаты заработной платы сотрудникам и выполнения договорных обязательств перед поставщиками товарно-материальных ценностей и услуг, критических для осуществления производственной деятельности. предприятия", - добавили в Ferrexpo.

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