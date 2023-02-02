Несплата податків на 2 мільярди: головний бухгалтер ГЗК Жеваго отримав підозру

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Головному бухгалтеру "Полтавського гірничо-збагачувального комбінату" мільярдера Костянтина Жеваго було повідомлено про підозру у справі про несплату підприємством податків на 2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки, Служби безпеки України.

За даними слідства, у 2018-2021 роках підозрюваний вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства, зокрема, щодо нарахування плати за користування надрами родовища залізних руд. З вересня 2018 до грудня 2021 року через незаконні дії бухгалтера підприємство ухилилося від сплати до бюджету рентної плати за користування надрами.

Як засвідчила комплексна судова експертиза у ході досудового розслідування, сума завданих державі збитків через ненадходження до бюджету рентни становить майже 2 млрд грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Крім того, тиває встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння правопорушення.

Слідчі дії проводили співробітники СБУ та детективи БЕБ за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора.

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Нагадуємо:

27 грудня українського бізнесмена, екснардепа Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах на запит української сторони. Суд французького міста Шамбері у грудні виніс рішення про екстрадиційний арешт українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго.

Згодом, у січні, Жеваго вніс заставу в 1 мільйон євро і вийшов з-під варти, він не може залишати материкову Францію.

Французький суд у четвер, 5 січня, переніс слухання щодо екстрадиції Жеваго в Україну на 19 січня, після чого повторно переніс слухання на 2 лютого.