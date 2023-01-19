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Суд переніс розгляд екстрадиції Жеваго на 2 лютого

Четвер, 19 січня 2023, 17:33 - Анастасія Жарикова

Суд переніс слухання про екстрадицію бізнесмена та колишнього народного депутата Костянтина Жеваго в Україну на 2 лютого.

Про це повідомляє французьке видання Le Dauphiné Libéré.

Слухання, яке мало відбутися цього четверга, 19 січня, в апеляційному суді Шамбері, було перенесено за клопотанням захисту та генеральної прокуратури.

Причинами такого рішення є те, що частина файлів все ще очікують перекладу, а паризькі адвокати підсудного не змогли бути присутніми на слуханні через страйк транспорту.

До 2 лютого Жеваго залишиться під наглядом суддів.

Нагадуємо:

27 грудня українського бізнесмена, екснардепа Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах на запит української сторони.

Суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго.

Заарештований у Франції український бізнесмен та колишній народний депутат Костянтин Жеваго залишив посаду директора та вийшов з ради директорів Ferrexpo.

Підозрюваний у розтраті український бізнесмен Костянтин Жеваго вніс заставу в 1 мільйон євро і вийшов з-під варти, він не може залишати материкову Францію.

Французький суд у четвер, 5 січня, переніс слухання щодо екстрадиції українського бізнесмена та колишнього народного депутата Костянтина Жеваго в Україну на 19 січня.

У липні 2021 року повідомлялось, що Інтерпол оголосив олігарха Костянтина Жеваго в міжнародний розшук за запитом Державного бюро розслідувань.

Тоді пресслужба та адвокати бізнесмена також відкинули цю інформацію через відсутність офіційних підтверджень цієї заяви від Інтерполу.

Жеваго суд Франція
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Економічна правда
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