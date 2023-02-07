МАГАТЭ провело ротацию наблюдателей на ЗАЭС и других украинских атомных станциях

МАГАТЭ 6 февраля провело ротацию постоянной мониторинговой миссии наблюдателей на Запорожской АЭС, которая с 4 марта 2022 года находится под оккупацией российских захватчиков.

Об этом сообщает Госатомрегулирование.

Кроме того, 6 февраля состоялась ротация миссии МАГАТЭ на Южноукраинской АЭС, а 4 февраля 2023 года - на Ривненской и Чернобыльской АЭС.

Напомним:

Постоянная миссия Международного агентства по атомной энергии в понедельник, 23 января, начала работу на Хмельницкой АЭС.

Ранее такие же миссии Агентства были начаты на действующих Пивденноукраинской, Ровенской АЭС, а также на Чернобыльской АЭС, которая находится на этапе снятия с эксплуатации.

На оккупированной россиянами Запорожской АЭС специалисты МАГАТЭ на постоянной основе работают с сентября 2022 года.

МАГАТЭ разместило свои постоянные мониторинговые миссии на всех украинских АЭС в ответ на официальный запрос правительства Украины.