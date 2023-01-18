Місії МАГАТЕ починають постійну роботу на Чорнобильській і Рівненській АЕС

фото: рівненська аес

На Рівненській АЕС розпочала роботу постійна місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), також МАГАТЕ відкриває постійне представництво на ЧАЕС.

Про це повідомляють пресслужби Рівненської АЕС та ДСП "Чорнобильська АЕС".

Команда МАГАТЕ прибула на Рівненську АЕС у складі експертів з 13 країн світу на чолі з генеральним директором агентства Рафаелем Маріано Гроссі та в супроводі в.о. головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олега Корікова.

У межах візиту відбулася виробнича нарада за участю представників МАГАТЕ, Держатомрегулювання та Рівненської АЕС.

За словами Рафаеля Гроссі, МАГАТЕ розширює свою присутність в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час війни, що триває, та створює місії постійного перебування на кожній українській АЕС.

"Таким чином, на майданчику РАЕС для постійної місії залишаються два експерти МАГАТЕ з ядерної безпеки та захищеності. Їхня мета полягатиме у безперервному контролі та моніторингу ядерної та радіаційної безпеки електростанції. Члени місії доповідатимуть про будь-які загрози, які можуть нести військові дії, а також триматимуть зв’язок з Агентством щодо потреб станції", - йдеться у повідомленні.

Заступник генерального директора МАГАТЕ з ядерної та фізичної безпеки Ліді Нгуєн заявила, що ця місія допоможе краще розуміти, яке обладнання, системи чи компоненти необхідні РАЕС для виконання вимог технологічного регламенту, окрім тієї допомоги, по яку підприємство вже звернулося до агентства.

У ДСП "Чорнобильська АЕС" повідомили, що 18 січня Гроссі відвідав ЧАЕС.

Візит відбувся у супроводі вищих керівників МАГАТЕ, заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, керівництва ДІЯРУ та ДАЗВ.

"Одним із завдань візиту делегації МАГАТЕ в Україну було обговорення створення на українських атомних електростанціях постійних представництв МАГАТЕ.

Метою таких представництв є зменшення ризиків виникнення ядерної аварії або інцидентів, а також контроль забезпечення ядерної безпеки, захищеності та фізичного захисту на атомних станціях України, які знаходяться в умовах повномасштабної війни з боку РФ", - йдеться у повідомленні.

"Найближчим часом МАГАТЕ відкриє постійні представництва на кожній АЕС України, включаючи майданчик Чорнобильської АЕС. Це важливий крок в нашій діяльності для надання допомоги Україні у ці надзвичайно важкі часи.

Наші експерти з ядерної безпеки та захищеності будуть відстежувати ситуацію на атомних станціях, проводити оцінку потреб в обладнанні та інших потреб, надавати технічну підтримку та рекомендації, а також повідомляти в штаб-квартиру МАГАТЕ результати такої роботи", - заявив Гроссі.

"Вже зараз ми можемо сказати, що ЧАЕС майже повністю подолала наслідки окупації та продовжує працювати над підвищенням безпеки.

МАГАТЕ є давнім та надійним партнером ЧАЕС, і ми раді створенню постійної місії агентства на нашому проммайданчику. Я дуже сподіваюся на вдалий розвиток цієї співпраці", - заявив т.в.о. генерального директора ЧАЕС Валерій Сейда.

Нагадаємо:

Команда МАГАТЕ на чолі з генеральним директором Рафаелем Маріано Гроссі 16 січня прибула на майданчик Південноукраїнської АЕС.

Міжнародне агентство з атомної енергії розширює свою присутність в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час війни, що триває.

Економічна правда