На Південноукраїнській АЕС розпочала роботу постійна місія МАГАТЕ

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Команда МАГАТЕ на чолі з генеральним директором Рафаелем Маріано Гроссі 16 січня прибула на майданчик Південноукраїнської АЕС.

Про це зранку 17 січня повідомили в "Енергоатомі".

Команда МАГАТЕ прибула в супроводі міністра енергетики України Германа Галущенка, президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна та в.о. головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олега Корікова.

"Під час підняття прапору МАГАТЕ над майданчиком станції Рафаель Гроссі відзначив важливість постійної місії інспекторів агентства. Вони залишаться на ПАЕС для безперервного контролю і моніторингу ядерної та радіаційної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Діяльність місій МАГАТЕ на всіх українських АЕС сприятиме посиленню безпеки на ядерних об’єктах в умовах постійних атак ворога, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Дякую МАГАТЕ й особисто Рафаелю Гроссі за таке рішення і сподіваюсь, що безпосередня присутність представників Агентства на наших АЕС дасть змогу зсередини оцінити реалії російських загроз ядерній та радіаційній безпеці", - заявив міністр.

Він нагадав, що РФ вже понад три місяці веде прицільні обстріли енергетичних об’єктів України. Під час одного з них сталася системна аварія, внаслідок якої всі атомні електростанції України були одночасно знеструмлені й працювали на резервному живленні від дизель-генераторів.

"Коли ворог обстрілює об’єкти енергетичної інфраструктури, поєднані в єдиній енергосистемі з атомними станціями, - це також є ядерним тероризмом. Вже не кажучи про численні випадки прольоту ракет над блоками АЕС або обстріл та захоплення атомних станцій.

Впевнений, що найближчим часом ми повернемо прапор України та разом з Рафаелем Гроссі піднімемо прапор МАГАТЕ і над нашою Запорізькою АЕС", - резюмував міністр.

Нагадаємо:

Міжнародне агентство з атомної енергії розширює свою присутність в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час війни, що триває.

Економічна правда