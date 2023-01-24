На Хмельницкой АЭС начала работу миссия МАГАТЭ

Постоянная миссия Международного агентства по атомной энергии в понедельник, 23 января, начала работу на Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования.

На станции состоялось рабочее совещание с участием представителей МАГАТЭ, и.о. Главы Госатомрегулирования – главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олега Корикова и генерального директора ВП "ХАЭС" Андрея Козюры.

Главными задачами миссии является сохранение ядерной и радиационной безопасности на украинских ядерных объектах в условиях начавшейся Россией войны.

На прошлой неделе такие же миссии Агентства были начаты на действующих Пивденноукраинской, Ровенской АЭС, а также на Чернобыльской АЭС, которая находится на этапе снятия с эксплуатации.

На оккупированной россиянами Запорожской АЭС специалисты МАГАТЭ на постоянной основе работают с сентября 2022 года.

МАГАТЭ разместило свои постоянные мониторинговые миссии на всех украинских АЭС в ответ на официальный запрос правительства Украины.

Экономическая правда