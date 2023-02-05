Потребление электроэнергии постепенно увеличивается из-за похолодания - "Укрэнерго"
По состоянию на утро воскресенья 5 февраля из-за похолодания постепенно растет потребление электроэнергии, в энергосистеме несколько уменьшилось благодаря увеличению производства, в областях, кроме Киевской и Одесской, ограничения будут действовать с 16:00 до 20:00.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Ожидается, что более стремительный рост потребления электроэнергии произойдет завтра, с началом рабочей недели.
В то же время после ремонта в сеть вернулись два блока на тепловых электростанциях. Однако один блок выведен в аварийный ремонт. Также в течение почти всех суток происходит импорт электроэнергии из других стран.
"Лимиты потребления доведены до всех областей. Ограничения будут действовать, за исключением Киевской и Одесской, только на период с 16:00 до 20:00. В другое время суток ограничения потребления применять не планируется.
К сожалению, в результате масштабной аварии на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго", в Одессе и прилегающих районах продолжают действовать аварийные отключения", - сообщают в компании.
Сейчас специалисты "Укрэнерго" совместно с администрацией ОВА и облэнерго разрабатывают резервные схемы запитки Одессы и близлежащих районов.
Напомним:
В части районов столицы по команде "Укрэнерго" было ограничено электроснабжение, в Киевской области ограничения применили в Киево-Святошинском районе.
В Одессе вчера, 4 февраля, удалось подключить критическую инфраструктуру города к энергоснабжению, после двух масштабных аварий на подстанциях НЭК "Укрэнерго".
Из-за сложной ситуации со светом в Одесской области Премьер-министр поручил создать круглосуточный правительственный штаб во главе с министром энергетики, в город направили все мощные генераторы, которые есть в наличии в Минэнерго и газотурбинную электростанцию.
На одном из объектов НЭК "Укрэнерго" произошла вторая за сутки масштабная авария, сейчас Одесса и часть Одесского района временно обесточены.