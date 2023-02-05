Потребление электроэнергии постепенно увеличивается из-за похолодания - "Укрэнерго"

По состоянию на утро воскресенья 5 февраля из-за похолодания постепенно растет потребление электроэнергии, в энергосистеме несколько уменьшилось благодаря увеличению производства, в областях, кроме Киевской и Одесской, ограничения будут действовать с 16:00 до 20:00.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Ожидается, что более стремительный рост потребления электроэнергии произойдет завтра, с началом рабочей недели.

В то же время после ремонта в сеть вернулись два блока на тепловых электростанциях. Однако один блок выведен в аварийный ремонт. Также в течение почти всех суток происходит импорт электроэнергии из других стран.

"Лимиты потребления доведены до всех областей. Ограничения будут действовать, за исключением Киевской и Одесской, только на период с 16:00 до 20:00. В другое время суток ограничения потребления применять не планируется.

К сожалению, в результате масштабной аварии на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго", в Одессе и прилегающих районах продолжают действовать аварийные отключения", - сообщают в компании.

Сейчас специалисты "Укрэнерго" совместно с администрацией ОВА и облэнерго разрабатывают резервные схемы запитки Одессы и близлежащих районов.