Критичну інфраструктуру в Одесі під'єднали до електропостачання

В Одесі вдалось під'єднати критичну інфраструктуру міста до енергопостачання, після двох масштабних аварій на підстанціях НЕК "Укренерго".

Про це повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на брифінгу в медіацентр Одеси.

"Зараз заживлена критична інфраструктура міста, зокрема системи водопостачання, водовідведення, теплозабезпечення" – зазначив Володимир Кудрицький.

Він також додав, що разом з операторами "ДТЕК Одеські електромережі", Міненерго, іншими службами відпрацьовується можливість підключення критичної інфраструктури до автономних джерел. Це дозволить звільнити потужність, яку зможуть передати споживачам в місті й області.

За його словами починаючи з 10 жовтня і особливо в останні два місяці усі три підстанції, які живлять Одесу та область зазнали ушкоджень. По декілька атак відбулося на кожну з цих підстанцій. Внаслідок цього сильно знизилась надійність живлення регіону.

Наразі Укренерго фокусується на відновленні однієї з підстанцій Одещини.

Нагадаємо:

Через складну ситуацію зі світлом на Одещині Прем'єр-міністр доручив створити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики, до міста направили всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго та газотурбінну електростанцію.

На одному з об’єктів НЕК "Укренерго" сталася друга за добу масштабна аварія, наразі Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені.