У Києві та області частково вводяться стабілізаційні відключення – ДТЕК

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У частині районів столиці за командою "Укренерго" буде обмежено електропостачання, на Київщині обмеження будуть застосовані у Києво-Святошинському районі.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.

Так, стабілізаційні відключення застосують у Голосіївському, Солом'янському та Печерському районах, а також Лівому березі столиці. На Київщині обмеження будуть застосовані у Києво-Святошинському районі.

Зазначається, що обмеження електропостачання дозволить уникнути аварій через перевантаження обладнання.

"Через аварію також тимчасово відсутнє світло у Фастівському та Васильківському районах Київщини", – повідомляють у компанії.

Актуальні графіки стабілізаційних відключень у Києві та області ви можете дізнатись у нас на сайтах.

Економічна правда.