У Києві та області частково вводяться стабілізаційні відключення – ДТЕК
У частині районів столиці за командою "Укренерго" буде обмежено електропостачання, на Київщині обмеження будуть застосовані у Києво-Святошинському районі.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.
Так, стабілізаційні відключення застосують у Голосіївському, Солом'янському та Печерському районах, а також Лівому березі столиці. На Київщині обмеження будуть застосовані у Києво-Святошинському районі.
Зазначається, що обмеження електропостачання дозволить уникнути аварій через перевантаження обладнання.
"Через аварію також тимчасово відсутнє світло у Фастівському та Васильківському районах Київщини", – повідомляють у компанії.
Актуальні графіки стабілізаційних відключень у Києві та області ви можете дізнатись у нас на сайтах.
Економічна правда.