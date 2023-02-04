Ситуація в Одесі: Прем'єр створив цілодобовий урядовий штаб, до міста направили генератори

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Через складну ситуацію зі світлом на Одещині Прем'єр-міністр доручив створити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики, до міста направили всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго та газотурбінну електростанцію.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

"На позачерговому засіданні Уряду доручив утворити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики, за участі в. о. міністра внутрішніх справ, голів ДСНС та ОВА, керівника "Укренерго", представників Мінінфраструктури та інших міністерств і відомств.

Зараз основна мета — заживити критичну інфраструктуру та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електропостачання. Доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго", – зазначив Шмигаль.

Додається, що задля координації роботи у місто вирушили міністр енергетики та керівник "Укренерго".

Також до Одеси направили газотурбінну електростанцію потужністю 25 МВт, надана нашими партнерами зі США. МЗС має звернутися до Туреччини по додаткову підтримку у вигляді суден-електростанцій.

Нагадаємо:

На одному з об’єктів НЕК "Укренерго" сталася друга за добу масштабна аварія, наразі Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені.