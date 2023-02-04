За первую неделю Укрпочта выдала 1 миллион бесплатных LED-ламп

За первую неделю работы программы обмена ламп накаливания на LED в отделениях Укрпочты украинцы обменяли первый миллион своих старых ламп.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Отмечается, что программа стартовала 31 января в областных центрах и крупных городах Украины, куда были доставлены первые 4 млн ламп. Так, киевляне за неделю обменяли более 162 тыс ламп, харьковчане - более 80 тыс, днепряне - 88 тыс, львовяне - 69 тыс.

Добавляется, что на следующей неделе еще 6 млн лампочек будут доступны в городах районного значения. До конца февраля, благодаря передвижным отделениям Укрпочты, лампы должны поступить и в самые маленькие села по всей стране, чтобы освещать дом каждого украинца.

По словам генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского, подавляющее большинство людей пришли в отделения без предварительной регистрации.

Он добавил, что за неделю желающих обменять лампы согласилось больше: те, кто зарегистрировался в Дії, только со среды начали получать подтверждение на обмен, некоторые уже успели прийти в отделение, а некоторые получат лампы на следующей неделе.

Следовательно, планируется на первом этапе в ближайшие месяц-полтора выдать до 20 млн новых энергосберегающих LED-ламп.