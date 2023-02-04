За первую неделю Укрпочта выдала 1 миллион бесплатных LED-ламп
За первую неделю работы программы обмена ламп накаливания на LED в отделениях Укрпочты украинцы обменяли первый миллион своих старых ламп.
Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.
Отмечается, что программа стартовала 31 января в областных центрах и крупных городах Украины, куда были доставлены первые 4 млн ламп. Так, киевляне за неделю обменяли более 162 тыс ламп, харьковчане - более 80 тыс, днепряне - 88 тыс, львовяне - 69 тыс.
Добавляется, что на следующей неделе еще 6 млн лампочек будут доступны в городах районного значения. До конца февраля, благодаря передвижным отделениям Укрпочты, лампы должны поступить и в самые маленькие села по всей стране, чтобы освещать дом каждого украинца.
По словам генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского, подавляющее большинство людей пришли в отделения без предварительной регистрации.
Он добавил, что за неделю желающих обменять лампы согласилось больше: те, кто зарегистрировался в Дії, только со среды начали получать подтверждение на обмен, некоторые уже успели прийти в отделение, а некоторые получат лампы на следующей неделе.
Следовательно, планируется на первом этапе в ближайшие месяц-полтора выдать до 20 млн новых энергосберегающих LED-ламп.
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Напомним:
За первые три дня программы по обмену ламп накаливания на LED-лампы в отделениях Укрпочты украинцы обменяли более 750 тысяч штук.
Украинцы с 30 января могут обменять 5 старых ламп накаливания на столько же LED-ламп.
Программа бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы стартовала с 16 января в режиме бета-тестирования.