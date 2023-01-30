В Україні стартувала програма обміну ламп розжарювання на LED

Українці з 30 січня можуть обміняти 5 старих ламп розжарювання на стільки ж LED-ламп.

Про це повідомляє Міністерство економіки України в Telegram.

Зараз послуга доступна в обласних центрах (крім тимчасово окупованих Донецька, Луганська, Сімферополя та міста Севастополя), а також в містах: Кривий Ріг, Краматорськ та Покровськ.

Під час другого етапу програма обміну ламп запрацює в райцентрах, а до кінця лютого - в селах.

У Мінекономіки пояснили, що є два доступні способи, як обміняти лампи: через застосунок Дія та на Укрпошті. Детальніше - в інфографіці нижче.

В обміні може взяти участь кожен повнолітній громадянин України.

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До обміну приймаються справні лампи розжарювання. Обмін буде відбуватись у два способи - з попереднім замовленням і без нього. Інструкція, як це зробити - за посиланням https://svitlo.diia.gov.ua.

Якщо попередньо зробити замовлення ламп через застосунок Дія, то вони гарантовано будуть очікувати людину у відділеннях Укрпошти п’ять робочих днів після отримання підтвердження з мобільного застосунку Дія. Якщо за цей час замовник не обміняє лампи, заява анулюються.

Щоб подати заяву на обмін лампочок в Дії, потрібно:

авторизуватись в застосунку;

обрати Послуги – Обмін лампочок;

вказати контактний номер телефону та відділення Укрпошти, у якому бажаєте отримати лампи;

зазначити тип та кількість світлодіодних ламп, які бажаєте отримати.

"7-10% - саме на стільки знизиться споживання електроенергії в моменти пікового навантаження на українську енергосистему. Станеться це за умови масової заміни старих ламп на енергоощадні", - пояснили в міністерстві.

Програма реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації та Укрпоштою за підтримки Європейського Союзу.

Нагадаємо:

Програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи стартувала з 16 січня у режимі бета-тестування.

В "Укрпошті" пояснили, що обмін ламп розжарювання на нові світлодіодні LED лампи буде проходити у відділеннях "Укрпошти" поетапно в усіх регіонах.

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Економічна правда