Українці за три дні обміняли понад 750 тисяч ламп розжарювання на LED

За перші три дні програми з обміну ламп розжарювання на LED-лампи в віділеннях Укрпошти українці обміняли понад 750 тисяч штук.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

Він нагадав, що програма обміну старих ламп на енергоощадні стартувала завдяки підтримці Євросоюзу.

Замовити послугу можна як у відділенні Укрпошти, так і в застосунку "Дія".

"Наступного тижня ще 6 млн ламп будуть розподілені між містами районного значення. А до кінця лютого скористатися послугою зможуть і мешканці віддалених сіл завдяки пересувним відділенням Укрпошти", – додав Шмигаль.

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Нагадуємо:

Після старту програми обміну ламп розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи українці у перший день замовили на обмін уже понад 300 тисяч ламп через Дію.