В Каховском водохранилище снижается уровень воды – ею охлаждают ЗАЭС

В Каховском водохранилище, вода из которого подается на Запорожскую АЭС для охлаждения, зафиксировали снижение уровня воды - пока это не несет непосредственной угрозы.

Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии ООН (МАГАТЭ), Энергоатом.

Речь идет о главном водохранилище, которое является частью реки Днепр, и которое обеспечивает водой для охлаждения Запорожскую атомную электростанцию. Как зафиксировала постоянная миссия МАГАТЭ на ЗАЭС, в водохранилище недавно снизился уровень воды.

Отмечается, что по проекту станции большой пруд-охладитель расположен вблизи блоков ЗАЭС, поэтому уровень воды в нем выше уровня Каховского водохранилища, поэтому сейчас угрозы из-за снижения уровня воды нет. В то же время в

"Несмотря на то, что снижение уровня воды не представляет непосредственной угрозы для ядерной безопасности, оно может стать источником беспокойства, если процесс будет продолжаться. Это еще раз демонстрирует многочисленные потенциальные риски для крупной атомной станции во время войны и подчеркивает, что мы никогда не должны успокаиваться относительно ее безопасности и защиты", - сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он отметил, что продолжает консультации с Украиной и РФ, чтобы вскоре согласовать и ввести демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС. По его словам, хотя в этих дискуссиях уже есть определенный прогресс, все продвигается и согласовывается слишком медленно и "со всех сторон нужны более решительные усилия".

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