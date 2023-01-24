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На Хмельницькій АЕС розпочала роботу місія МАГАТЕ

Вівторок, 24 січня 2023, 12:52 - Анастасія Жарикова

Постійна місія Міжнародного агентства з атомної енергії в понеділок, 23 січня, розпочала роботу на Хмельницькій АЕС.

Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання.

На станції відбулася робоча нарада за участі представників МАГАТЕ, в.о. Голови Держатомрегулювання - головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олега Корікова та генерального директора ВП "ХАЕС" Андрія Козюри.

Головними завданнями місії є збереження ядерної та радіаційної безпеки на українських ядерних об’єктах в умовах розпочатої Росією війни.

Минулого тижня такі ж місії Агентства були започатковані на діючих Південноукраїнській, Рівненській АЕС, а також на Чорнобильській АЕС, яка наразі перебуває на етапі зняття з експлуатації.

На окупованій росіянами Запорізькій АЕС фахівці МАГАТЕ на постійній основі працюють з вересня 2022 року.

МАГАТЕ розташувало свої постійні моніторингові місії на всіх українських АЕС у відповідь на офіційний запит уряду України.

Економічна правда

АЕС МАГАТЕ атомна енергетика
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