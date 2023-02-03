Суд конфисковал Демуринский ГОК росмиллиардера Шелкова: апелляцию Минюста удовлетворили

Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу Минюста и конфисковала "Демуринский горно-обогатительный комбинат" российского олигарха Михаила Шелкова в рамках примененных к нему санкций.

Об этом сообщила в Facebook глава департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых.

"100% Демуриинского горно-обогатительного комбината переходят в собственность государства Украина!

Высший антикоррупционный суд только что удовлетворил апелляционную жалобу Министерство юстиции Украины и взыскал в доход государства активы российского олигарха Михаила Шелкова, которые он пытался замаскировать как собственность "украинского инвестора", продав накануне полномасштабного вторжения титановый комбинат за 3750 евро гражданке Украины.

Сегодня ВАКС вынес окончательное решение, которое не подлежит обжалованию - 100% ДемГОК, ООО "Инаэстагро"; ООО "Тай-Минералс"; денежные средства более 14 млн.грн.; недвижимость; транспорт; оборудование - в доход государства", - написала Богатых.

В пресс-службе Апелляционной палаты ВАКС подтвердили, что коллегия судей удовлетворила апелляционную жалобу Минюста в полном объеме и постановила взыскать в доход государства такие активы:

100 % доли в уставном капитале ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат";

имущество, принадлежащее ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат": 3 здания, дом, комплекс зданий и сооружений общей площадью 6201 кв м, 2 трактора, 3 погрузчика, экскаватор,

5 транспортных средств, а также более 14,4 млн грн на счетах банка;

100 % доли в уставном капитале ООО "Тай-Минералс";

100 % доли в уставном капитале ООО "ИНВЕСТАГРО".

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.