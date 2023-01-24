Суд не конфисковал Демуринский ГОК росмиллиардера Шелкова: Минюст идет в апелляцию

Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении иска Минюста о конфискации "Демуринского горно-обогатительного комбината" и других компаний, подконтрольных российскому миллиардеру Шелкову.

Об этом сообщила глава департамента санкционной политики Министерства юстиции Инна Богатых.

Она заявила, что суд отказал во взыскании в доход государства 100% корпоративных прав ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" и других компаний, над которыми, убеждает Минюст, российский миллиардер Михаил Шелков удерживает контроль.

ВАКС не нашел достаточными доказательства сохранения контроля Шелкова над ДемГОКом.

В частности, суду не хватило аргументов Минюста, что 75% корпоративных прав кипрской компании, которая владеет 100% ДемГОКа было продано всего за 3750 евро за несколько дней до начала полномасштабной войны.

На момент купли-продажи к компании-продавцу и кипрской компании, которая владела корпоративными правами ДемГОКа, Украиной уже были применены санкции. При этом часть менеджмента, которая работала на Шелкова, продолжила работать в кипрской компании и ДемГОКе уже после продажи 75%.

Кроме того, ДемГОК через кипрскую компанию-владельца имеет долг перед российской ВСМПО Ависма, что позволяет Шелкову в случае невозврата долга обратить взыскание на активы кипрской компании, в частности - на 100% корпоративных прав ДемГОКа.

"Готовим апелляцию", - написала Богатых.

Напоминаем:

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) конфисковал украинские активы российского миллиардера, экс-главу инвестиционного подразделения государственной компании "Ростех" Михаила Шелкова. Он является основным бенефициарам и членом совета директоров крупнейшего в мире производителя титана российской ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма"

В 2021 году Шелков был включен в украинский санкционный список. Он занимает 59 позицию в российском Forbes с состоянием в 1,5 млрд долларов.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 26 декабря 2022 года начал рассмотрение дела по иску Минюста о конфискации украинских активов Михаила Шелкова





