Экстрадиция Жеваго: французский суд в очередной раз перенес слушания

Суд во Франции перенес слушания об экстрадиции в Украину бывшего народного депутата и миллиардера Константина Жеваго.

Об этом сообщает французское издание Le Dauphinе libеrе.

Предыдущее слушание по делу было назначено на 19 января и впоследствии перенесено на 2 февраля.

"Документы поступили слишком поздно для нового слушания, и их еще предстоит перевести для всех сторон. Потому слушания перенесли на 16 марта", – говорится в сообщении.

Жеваго остается на свободе под наблюдением суда, его отпустили под залог 5 января.

Напоминаем:

27 декабря украинского бизнесмена, экснардепа Константина Жеваго задержали на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах по запросу украинской стороны.

ВИДЕО ДНЯ

Суд французского города Шамбери вынес решение об экстрадиционном аресте беглого украинского олигарха Константина Жеваго.

Арестованный во Франции украинский бизнесмен и бывший народный депутат Константин Жеваго покинул пост директора и вышел из совета директоров Ferrexpo.

Подозреваемый в растрате украинский бизнесмен Константин Жеваго внес залог в 1 миллион евро и вышел из под стражи, он не может покидать материковую Францию.

В июле 2021 г. сообщалось, что Интерпол объявил олигарха Константина Жеваго в международный розыск по запросу Государственного бюро расследований.

Тогда пресс-служба и адвокаты бизнесмена также отвергли эту информацию из-за отсутствия официальных подтверждений этого заявления от Интерпола.